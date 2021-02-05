حمادة: التحول للاقتصاد الرقمي مهم للتخفيف من تبعات الجائحة

مال وأعمال

شاركت الكويت في اجتماع الدورة العادية 107 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستويات لجانه الاقتصادية والاجتماعية لدى جامعة الدول العربية، حيث ترأس وزير المالية خليفة حمادة الجانب الكويتي المشارك بالاجتماع، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية والوزراء العرب المعنيين.

وفي كلمة له خلال افتتاح الاجتماع قال وزير المالية خليفة حمادة «أن توقيت اعمال اجتماع الدورة السابعة بعد المئة يأتي في وقت تشهد به الدول العربية والعالم اجمع استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية جراء جائحة «كوفيد -19»، ولهذا فاننا نتطلع لمزيد من الجهد والعمل لمواجهة هذا الفيروس، ومواكبة التطورات التي من اهمها التحول الى الاقتصاد الرقمي الذي اثبت قدرته على مواكبة التغيرات التي واكبت الجائحة وساهمت في تخفيف التبعات»

واستكمل قائلاً «نؤكد بأن الكويت حريصة كل الحرص على دعمها المستمر لتحقيق المزيد من النجاحات لهذا الكيان العربي، بما يسهم في تسريع الخطوات في دعم العمل العربي المشترك، والذي يأتي في مقدمته اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية»

واستذكر خلال كلمته الافتتاحية مسيرة المغفور له الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- من العطاء في خدمة الأمتين العربية والاسلامية ودول العالم اجمع في سبل تحقيق الأمن والاستقرار ونشر السلام عربياً واقليمياً وعالمياً، ومساهماته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية بما يحقق طموحات الشعوب العربية، والتي منها انشاء القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وانشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرته -رحمه الله- بانشاء صندوق للاستثمار في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وغيرها من المشاريع التي تصب في مصلحة العمل العربي المشترك.

وتم خلال الاجتماع استعراض توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، والذي عقد يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021، وتمت الموافقة عليها كقرارات صادرة من الوزراء.

