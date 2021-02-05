«المتحد»: 20 رابحاً في سحب الحصاد الإسلامي

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد باجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الاسلامي، حساب السحب على الجوائز الاسلامي الأول في الكويت والحاصل على «جائزة افضل برنامج ادخار فى الكويت للعام 2019» من مجلة بانكر ميدل ايست المرموقة، وذلك نظرا للعديد من المميزات التى ينفرد بها، حيث يقدم لعملائه ما يزيد عن 750 جائزة سنويا واستطاع ان يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ .

وأسفر السحب عن حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل منهم وهم: ثامر ردن المطيري، وشيخة عبدالعزيز المزيني، وعبدالله امان عبدالكريم، وحسن محمود حسن، وحمد عبدالرحمن البشر، ومحمد علي اشكناني، وباقر علي باقر، ويوسف عبدالعزيز المريخي، وعدم سعود الجبري، فاطمة سعد الهباد، ومها عبيد الظفيري، نجيبة رشدان الرومي، وعبدالوهاب سعيد الأصبحي، ومحمد فلاح الهملان، وسميحة ناصر المسلم، نادية ناجي البحراني، وعدنان حميد الصفار، واصف حميد عبدالحميد، ومنى عبدالوهاب التركيت، وامل عبدالمحسن الجليبي.

