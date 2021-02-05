الهاشل: الكويت أنجزت النظام المعزز لنشر البيانات لصندوق النقد

مال وأعمال

قامت بعثة ادارة الاحصاءات التابعة لصندوق النقد الدولي خلال الفترة من 25 يناير الى 4 فبراير 2021 باتمام مهمتها (عن بُعد) مع الكويت عبر تقنية الاتصال المرئي لتقديم الدعم الفني لانشاء صفحة البيانات القومية الموجزة، وبذلك تكون الكويت قد استكملت كامل متطلبات النظام العام المعزز لنشر البيانات، الذي تم انشاؤه بواسطة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مايو عام 2015، ويُعد بنك الكويت المركزي هو منسق النظام العام المعزز لنشر البيانات عن الكويت بصندوق النقد الدولي.

جاء ذلك في تصريح للدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي قال فيه ان هذه الخطوة هي ثمرة عمل مشترك ما بين كل من بنك الكويت المركزي ووزارة المالية والادارة المركزية للاحصاء، ويستعد بنك الكويت المركزي لاستضافة صفحة البيانات القومية الموجزة، على موقعه الالكتروني.

ويجدر التنويه الى اهمية نشر صفحة البيانات القومية الموجزة، حيث تستخدم في تبادل البيانات الاحصائية والبيانات الوصفية الوطنية، كما تمثل وسيلة نشر موحدة وشاملة لبيانات الاقتصاد الكلي والبيانات المالية الأساسية، مما سيتيح لصانعي السياسات في الدولة، والمعنيين سواء من المستثمرين او وكالات التصنيف الائتماني العالمية، الوصول الى المعلومات الهامة لرصد الظروف والسياسات الاقتصادية، فضلاً عن توفير المعلومات في الوقت المناسب للجميع بما يوفر مزيداً من الشفافية.

واستمراراً لمساعي الجهات المختصة بالكويت الرامية الى تحقيق مزيد من التقدم في مجال العمل الاحصائي من خلال توفير بيانات متكاملة وشاملة وفقاً لمتطلبات النظام العام المعزز لنشر البيانات، فمن المقرر اطلاق صفحة البيانات القومية الموجزة للكويت خلال شهر ابريل عام 2021. وختاماً توجه د. الهاشل بالشكر الى وزارة المالية والادارة المركزية للاحصاء، على تعاونهم في تحقيق هذه الخطوة التي تسهم في تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني.

