البورصة «حمراء» مع قرارات الإغلاق ومخاوف الحظر

مال وأعمال

اكتست البورصة باللون الاحمر للجلسة الثانية على التوالي مع تدني مستويات السيولة وارتفاع في احجام التداول علي الاسهم الصغيرة والمتوسطة لتتراجع القيمة السوقية للبورصة بقيمة 39 مليون دينار بنسبة 0.1 في المئة من 33.166 مليار دينار في جلسة الأربعاء، الى 33.127 مليار دينار في جلسة امس، وهبطت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.08 في المئة وبقيمة 21 مليون دينار من 24.416 مليار دينار الى 24.395 مليار دينار، كما انخفضت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.2 وبقيمة 18 مليون دينار من 8.75 مليارات دينار الى 8.732 مليارات دينار.

واشار محللون ان هناك عدة اسباب وراء هذا التراجع وهي:

1 - الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الأربعاء الماضي وشملت اغلاق جميع الانشطة التجارية اعتباراً من الساعة 8 مساء، ومنع دخول غير الكويتيين من الأحد المقبل ولمدة اسبوعين.

2 - المخاوف من تكرار سيناريو الحظر بداية تفاقم ازمة «كورونا» بالكويت في اواخر الربع الأول من 2020، والخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد المحلي جراء ذلك .

3 - تدهور الوضع الصحي بالبلاد مع ارتفاع نسب الاصابة اليومية بفيروس كورونا، وظهور سلالة متحورة جديدة من الفيروس والتي تنبيء بموجة جديدة للجائحة ستؤثر على الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي.

4 - تغيير وكالة فيتش تصنيفها الائتماني السيادي للكويت من «مستقرة» الى «سلبية» يعكس مخاطر السيولة قصيرة الأجل والمرتبطة بالنفاد الوشيك لصندوق الاحتياطي العام في ظل غياب اذن للحكومة بالاقتراض. وقد شهدت سيولة الجلسة تراجعاً بنسبة بلغت 2 % لتصل الى 48.6 مليون دينار مقابل 49.5 مليون دينار في جلسة الأربعاء، في المقابل ارتفعت احجام التداول بواقع

1.5 % لتصل الى 364.5 مليون سهم مقابل 358.9 مليون سهم، وتراجعت الصفقات بنسبة 3 في المئة الى 11.7 ألف صفقة.

وبلغت سيولة السوق الأول 28.3 مليون دينار وذلك بالتداول على 61.9 مليون سهم عبر 4.1 آلاف صفقة، وبلغت سيولة السوق السوق الرئيسي 20.2 مليون دينار وذلك بالتداول على 302.5 مليون سهم عبر 7.5 آلاف صفقة.

وهبط السوق الأول بمعدل

0.09 % وبنحو 5.5 نقاط من 6224.82 نقطة الى 6219.28 نقطة، كما تراجع المؤشر العام ايضاً بنسبة 0.1 %، وبنحو 6.7 نقاط من 5700.91 نقطة الى 5694.19 نقطة.

كما هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2 % وبنحو 9.3 نقاط لينخفض من 4669.59 نقطة الى 4660.32 نقطة، وسجل مؤشر «الرئيسي 50» انخفاضاً بنسبة

0.23 % وبنحو 11.2 نقطة ليرتفع من 4823.86 نقطة الى 4812.62 نقطة.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات انخفاضاً امس يتصدرها المواد الأساسية مُتراجعاً بنحو

1.11 %، بينما سجل 5 قطاعات اخرى ارتفاعاً بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 3.23 % .

