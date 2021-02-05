313 مليون دينار الخسائر الأسبوعية للمؤشرات

مال وأعمال

تراجعت مؤشرات البورصة الاسبوعية مع ارتفاع كبيرة في السيولة وأحجام التداولات، لتهبط القيمة السوقية للبورصة في نهاية الأسبوع بنحو 313 مليون دينار وبنسبة 0.9 في المئة، لتصل الى مستوى 33.127 مليار دينار في اقفال امس، بعد ان كانت 33.44 مليار دينار في اقفال الخميس 28 يناير. وانخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 256 مليون دينار وبنسبة 1.03 في المئة من 24.651 مليار دينار الى 24.395 مليار دينار، وهبطت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيسي بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 56 مليون دينار من 8.788 مليارات دينار الى 8.732 مليارات دينار.

وهبط المؤشر العام للبورصة في ختام جلسات الأسبوع بنحو 0.9 في المئة وبنحو 53.7 نقطة مقارنة مع الأسبوع السابق لينخفض من 5747.89 نقطة الى 5694.19 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة بلغت 1.04 في المئة وبـ 65.3 نقطة من 6284.66 نقطة في اقفالات الخميس 28 يناير الى 6219.28 نقطة في اقفالات امس.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.6 في المئة وبـ 29.9 نقطة من 4690.23 نقطة الى 4660.32 نقطة، وانخفض مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 0.97 في المئة وبـ 47.62 نقطة من 4860.24 نقطة الى 4812.62 نقطة.

وشهدت سيولة البورصة تراجعاً خلال الأسبوع بنسبة 5.6 في المئة من 252.16 مليون دينار الى 237.87 مليون دينار، وانخفضت احجام التداولات بنسبة 2.4 في المئة من 2.02 مليار سهم الى 1.97 مليار سهم، وصعدت الصفقات بنسبة 1.3 في المئة من 61.4 ألف صفقة الى 62.2 ألف صفقة.

