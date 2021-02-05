«كراون بلازا» و«هوليداي إن الثريا سيتي».. عروض ترويجية وخصومات خيالية في فبراير

مال وأعمال

عروض ترويجية وخصومات مميزة تنتظر عملاء الكراون بلازا الكويت والهوليداي إن الكويت الثريا سيتي على الخدمات كافة التي يقدمها لعملائه من جميع الأعمار، وللعائلات والأفراد.

وتأتي تلك العروض في ظل احتفالات الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير خلال يومي 25 و26 فبراير من كل عام، بالإضافة إلى أن شهر فبراير يحمل في طياته مناسبة سعيدة أخرى وهي عيد الحب.

عروض فبراير .. «غير»

وفي هذا السياق، كشف نائب المدير العام في فندق كراون بلازا والهوليداي إن الكويت الثريا سيتي زيد المشيني، أن الفندق سيطلق حملة عروض ترويجية وخصومات كبيرة لجميع المنتجات التي يقدمها الفندق في الفترة من 10 فبراير وحتى 28 فبراير، مشيراً إلى أن تلك العروض والخصومات مميزة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير وكذلك عيد الحب.

وقال إن شهر فبراير يعد أهم الشهور التي ينتظرها جميع الأنشطة التجارية وقطاع الفندقة على وجه الخصوص، موضحاً أن جميع الخدمات مقدمة لعملائنا الذين نسعى دائماً لتقديم كل ما هو متميز لهم.

جوائز فورية

ففي قطاع المطاعم، أشار المشيني بأن هناك مسابقة لكل شخص يرتاد المطاعم ويقوم بالحصول على خدمة، ولو بمقابل مادي بسيط، ومهما كانت القيمة التي يدفعها، حيث تم عمل برنامج باركود، يتم بموجبه دخول العميل على البرنامج ويكتب الرقم الذي يظهر له ويقوم بالضغط على الرقم الموجود على الشاشة وبمجرد الضغط على الرقم تظهر له الجائزة التي يحصل عليها.

وأفاد أن هذا العرض الترويجي متاح لكل شخص، لافتاً أن الجوائز تتنوع بين الحصول على عضوية مجانية للنادي الصحي «الجيم»، والحصول على قسائم لشخصين مجاناً للدخول إلى المطاعم. وأوضح أن الجوائز لحظية، بمعنى أن العميل يحصل على جائزته فوراً.

واستدرك بالقول أن الفندق يقدم جميع الحلويات في «كافيه اسبريسو» على شكل علم الكويت احتفاءً وحباً وتقديراً باحتفالات الكويت، مواطنين ومقيمين، بالعيد الوطني وعيد التحرير، كما تم وضع صور سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد – حفظه الله- بشكل مميز على واجهة الفندق ابتهاجاً وفرحاً من فندق الكراون بلازا والهوليداي إن بالأعياد الوطنية.

غرف الفنادق

وأوضح أن هناك تميزاً كبيراً في الخدمات التي يتم تقديمها في الغرف للفندق، حيث هناك خصومات على الإقامة في غرف الفندق خلال عطلة نهاية الأسبوع لشخصين، تصل إلى 110 دنانير لعدد ليلتين شاملة الفطور وخدمة الغرف، وبواقع 55 ديناراً في ليلة واحدة.

تطبيق الاشتراطات الصحية

وأشار المشيني أن هناك التزاماً كبيراً من جانب إدارة الفندق في تطبيق الاشتراطات الصحية المفروضة من قبل السلطات الصحية، مبيناً أن إدارة الفندق لا يمكنها التهاون مطلقاً في تطبيق تلك الاشتراطات، دون تهوين أو تفريط.

وشدد المشيني أننا نقوم بتطبيق تلك الاشتراطات الصحية بشكل صارم، حفاظاً على عملاءنا وعلى ضيوفنا من كل مكان، داخل وخارج الكويت، مؤكداً على أن كل زاوية من زاويا الفندق تحرص على أهمية الاشتراطات الصحية حرصاً على عملاءنا من جميع الجنسيات.

وأوضح أن هناك حرص على عدد مرتادي بعض الخدمات، وأن لا يزيد عن حد معين، فمثلاً لا يزيد عدد مرتادي المسبح عن 10 أشخاص في نفس الوقت.

«Silk Hub»

وأضاف: قامت إدارة الفندق بتنفيذ فكرة ملتقى المطاعم Silk Hub وتقوم الفكرة على وضع كل المطاعم في مكان واحد، وأن يكون هناك تباعد اجتماعي بين الزبائن وأن يقوم مرتادو المطاعم بالحصول على وجبة في جو آمن وصحي وهي فكرة فريدة من نوعها بين مطاعم الكويت، وكان للفكرة أثر إيجابي للغاية على مرتادي المطاعم من مختلف الجنسيات.

تباعد اجتماعي

وأوضح أن إدارة الفندق حريصة على عدم استقبال مجموعات أو اجتماعات داخلية حرصاً على التباعد الاجتماعي وعدم مخالفة أي تعليمات صحية صادرة من قبل وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

وقال إن لدينا 9 مطاعم تضمها فنادق كراون بلازا الكويت والهوليداي إن الكويت الثريا سيتي، وهي حريصة كل الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية.

خدماتنا متميزة

وتطرق المشيني إلى طبيعة تقديم الخدمة من قبل موظفي الفندق، قائلاً : إن ما يميزنا عن بقية المطاعم والفنادق في الكويت أن هناك مستوى معيناً من الخدمة وطريقة تقديم منتجاتنا بشكل مميز وعالمي، فكل شيء يتم متابعته أولاً فأولاً ويتم العمل على تطوير قدراتنا بشكل مميز ونسعى دائماً للحصول على أفضل الإجراءات وأكثرها تميزاً.

وأضاف أن جميع موظفينا حاصلون على أفضل تدريب مهني نظرياً وعملياً ونقوم بالاستثمار في تطوير الكادر البشري، فإرضاء الزبائن هو أولوية مطلقة لدينا.

عيد الحب

ومن ناحيته، أشار مسؤول إدارة التسويق في فنادق الكراون بلازا وفندق الهوليداي إن الكويت الثريا سيتي حيدر أحمد، إلى أن هناك عروضاً مميزة يتم تقديمها لعملائنا المتميزين في احتفالية عيد الحب يوم 14 فبراير والذي يوافق يوم الأحد، حيث أن العميل يأتي ليل السبت، ويحصل على فطور وعشاء مجاناً داخل الغرفة بطريقة مميزة وخدمة على أعلى مستوى،، بباكدج كامل قدره 69 ديناراً لشخصين.

وأفاد أحمد أن تلك العروض المميزة مقدمة للجميع لكل الأعمار، والعائلات والأفراد، والفندق بكافة خدماته يحرص دائماً على احتواء الجميع والعمل على تلبية رغباتهم وتقديم كل ما هو مميز وبما يواكب العروض العالمية والإقليمية.

