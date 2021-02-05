«الكشخة» أنقذت مكاتب بيع السيارات من «كورونا»

مال وأعمال

تواجه مكاتب بيع السيارات الجديدة والمستعملة ازمات عدة مع تداعيات «كورونا» والتي أدت الى تراجع المبيعات الى ادنى مستوياتها وأصبحت في مهب الريح مع قرارات الاغلاق مع الجائحة وقرارات البنوك بالتضييق على منح القروض وخاصة الوافدين بالاضافة الى القرارات الخاصة بعدم تجديد أذونات العمل لمن بلغ 60 عاما.

مسؤولون عن مكاتب وشركات بيع السيارات اكدوا ان عملية البيع تراجعت بنسبة تصل الى 30 % لافتين الى ان الكشخة كانت السبب الرئيسي في انقاذ المكاتب من الركود مع اقبال بعض المواطنين على شراء السيارات الغالية والفاخرة.

وفي البداية يقول رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات الغزال للسيارات مجيد الباوي ان سوق السيارات يعد من افضل الاسواق وارقاها بالمقارنة بباقي القطاعات وان تأثير الجائحة عليه كان الاقل بالمقارنة بالقطاعات الاخرى وذلك بسبب الكشخة، فالمواطن الكويتي قد يضغط على نفسه ولا يأكل ولا يلبس في سبيل ان يمتلك سيارة كشخة حتى لو كانت هناك جائحة.

واوضح ان السوق حاليا يشهد فوضى في المكاتب غير المرخصة والتي تعمل في السوق ولذا تجد ان الكل يعمل في تجارة السيارات سواء تاجر او مدير او مهندس للاستفادة من مكاسب هذه التجارة .

وعن اثار الجائحة على السوق قال «كورونا» صعدت أشخاصاً ونزلت باخرين، فهناك من حقق مكاسب من وراء الجائحة وبينما خسر الكثير او تعطلت اعمالهم خلال الفترة السابقة.

واشار الباوي الى ان العمل في سوق السيارات رزق وكل تاجر بيأخد نصيبه نتيجة الاجتهاد في احضار موديلات حديثة خاصة ان الطلب يكون على الموديلات الحديثة 2021، موضحا ان هذا العمل يحتاج الى ضمير وان تقوم بالافصاح عن كل عيوب السيارة قبل البيع حتى يكون المشتري على علم بكل شيء ولكن للاسف البعض لا يخاف الله ويطمع في الربح دون وجه حق.

واكد ان سوق السيارات مثل سوق الذهب ورغم ذلك البنوك لا تمول الشركات بالاضافة الى ان البلدية لا تمنح رخصاً جديدة ولذا اي شخص عنده مكتب للسيارات فهو يمسك به لانه اصبح شيئاً صعب المنال.

وقال اننا منذ سنوات كنا نقوم بإحضار السيارات من دول الخليج المجاورة ولكن بعد فك ارتباط الدينار بالدولار أصبحت اسعار السيارات في الكويت ارخص وأصبحت المكاتب الخليجية تشتري السيارات من الكويت. وكشف الباوي عن انه في السوق من 40 عاما ولديه خبرات عديدة ساعدته على بناء اسمه في سوق السيارات، بالاضافة الى انه يسعى من خلال مكاتبه في اوروبا لاحضار موديلات السنة قبل طرحها ليكون اول من يعرضها في السوق. واضاف ان التأثير السلبي على قطاع بيع السيارات كان بسبب وقف عمليات التمويل من الشركات والبنوك حيث كانوا قبل الجائحة يعطون القروض للمواطنين والوافدين طالما رواتبهم تسمح مع نهاية الخدمة، ولكن الان توقف كل شيء تقريبا ما عرقل البيع وخاصة للوافدين . وعن عدم عمله في تأجير السيارات قال ان اغلب مكاتب التأجير شغلهم غير رسمي وتفرض كمبيالات على المستأجر للسيارة بالاضافة الى أن الشغل الذي يتم اغلبه غير مضبوط ولذا فأنا اتعامل مع مكتب لا يأخذ كمبيالات وايجاره رخيص لخدمة عملائي. ومن جانبه قال المدير المسؤول عن مؤسسة أرناج للسيارات ان وضع السوق سيئ للغاية وحركة البيع اقل من المتوسط مما ادى الى تكبد مكاتب وشركات السيارات خسائر كبيرة تحتاج الى وقت لكي يتم تعويضها لافتا الى أن حركة البيع تقتصر على المعارف والاصدقاء بعكس ما كانت من قبل الجائحة.

واضاف ان الازمة في السوق سوف تتوالي وخاصة على مكاتب السيارات وذلك في ظل استمرارية اغلاق القروض والتداعيات الصحية، موضحا ان السوق حاليا مكبل بالعديد من القيود التي تعرقل العمل به والخاصة القرارات الخاصة بالوافدين ومنع عمل من تجاوز الستين وتجديد اقامة الوافدين عاما بعام ما ادى إلى مزيد من التضييق على القطاع الخاص.

وقال ان الحديث المتكرر عن عمليات غسل الاموال اثر بالسلب على مصداقية القطاع الخاص امام المواطنين،لافتا الى ان مؤسسة «أرناج» تعمل في السوق منذ ما يقارب من 42 عاما وتعد من الشركات المميزة في بيع السيارات الجديدة والمستعملة .

واكد ان الجميع يترقب صدور قرارات تساعد على فتح الباب لمنح القروض للمواطنين واستقرار الوضع الصحي.

