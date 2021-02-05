لوبيز قاتلة مأجورة في فيلم من إنتاج «نتفليكس»

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تستعد النجمة جينيفر لوبيز لبطولة وانتاج فيلم جديد بعنوان «The Mother» لصالح نتفليكس، حيث ستلعب لوبيز دور قاتلة تخرج من مخابئها لحماية ابنتها التي تخلت عنها قبل سنوات، بينما كانت هاربة من رجال خطرين. كما تجري «نتفليكس» محادثات مع مخرجة فيلم «Mulan» نيكي كارو لاخراج الفيلم.

يذكر أن المنصة العملاقة كانت قد اعلنت مؤخرا عن مشروع فيلم آخر تتعاون فيه مع لوبيز بعنوان «The Cipher» تقوم فيه بدور عميلة أف بي اي تبحث عن قاتل متسلسل.

لوبيز كانت قد انتهت من تصوير فيلم دراما رومانسي بعنوان Marry Me يشاركها في بطولته كل من الممثل أوين نيلسون والمغني الكولومبي مالوما، تأجل عرضه بسبب جائحة كورونا.

كما تعمل على فيلم بعنوان «Shotgun Wedding» لصالح «Lionsgate»، بالاضافة الى دراما الجريمة «The Godmother» لصالح STX، حيث تدرس لوبيز فكرة أن يكون هذا المشروع أول تجاربها كمخرجة.

