آن هاثاواي ومورغان فريمان وهيلين ميرين معاً في مسلسل «Solos»

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استقرت شبكة أمازون على أبطال المسلسل الجديد Solos، حيث اختارت الفائزين بجائزة الأوسكار آن هاثاواي ومورغان فريمان وهيلين ميرين لبطولة المسلسل، وذلك الى جانب أوزو أدوبا ونيكول بيهاري وأنتوني ماكي ودان ستيفنز. من آخر أعمال النجم مورجان فريمان كان بطولة فيلم «Angel Has Fallen» مع عدد من النجوم أبرزهم جيرارد بتلر، وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من اخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا الى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.

وتدور أحداث الفيلم لتأتي تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى اطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان ابعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.

