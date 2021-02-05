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ناعومي كامبل تقفز أمام الأهرامات وتصف مصر بـ «الجميلة»


نشرت عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة، ناعومي كامبل، عبر حسابها على الانستغرام مقطعاً مصوراً لها وهي تقفز أمام أهرامات الجيزة بمصر.
ووصفت كامبل مصر بأنها «جميلة»، وأضافت: «القفز الى شهر التاريخ الأسود حيث بدأ كل شيء، ان ثقافتنا لها الحق أكثر من أي وقت مضى في معرفة أسلافنا، فهم يشيرون الى السود في أميركا على أنهم أميركيون من أصل أفريقي، ولكن هل يثقفونكم عن هذه القارة الجميلة».
وتابعت: يجب أن تكون أفريقيا الزامية وأن يتم وضعها في مناهج التعليم، لقد تغيرت الأزمان، لا يمكننا كبح عقولنا، لذا يمكننا أن نتحد على نطاق عالمي للاحتفال بهذا التاريخ الأسود».


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