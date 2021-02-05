الفن الأكثر تأثيراً في المجتمع.. ولا أبحث عن تريند أو شهرة

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أكد الفنان المصري محمد نجاتي في تصريح خاص لـ«النهار»، أنه لم يقصد اهانة مشايخ وعلماء مصر بتصريحه الذي قال فيه ان الفن أهم من الشيوخ في المساجد ومن الأساتذة في الجامعة، موضحا أنه كان يقصد أن الفن هو الوسيلة الأكثر والأسرع تأثيرا على المشاهد، ولم أقصد على الاطلاق التقليل من شأن علماء الدين والعلم.

وقال ان مصطلح «الأهم» لا يعني أن الفنان أرقى أو أسمى من المشايخ، بل معناه هو الأكثر تأثيرا، موضحا أنه تعرض لاساءة فهم من الكثيرين بسبب فهم خطأ لتلك التصريحات، التي تداولت في المواقع والسوشيال ميديا بشكل كبير.

وتابع: «عمري ما قلت ان شغلي أهم من ديني وأنا مسلم متدين، والفنان أكثر أهمية من ناحية التأثير على المجتمع، وهذا لا يعني أن الشيوخ ليس لهم دور في حياتنا».

وشدد على أنه غير نادم على هذا التصريح أو عدم التراجع عنه، أو حتى الاعتذار، منوها أن التاريخ أثبت أن الفن يغير من المجتمعات، ويقضي على الظواهر السلبية المتواجدة به.

وقال الفنان المصري لـ«النهار» انه لا يبحث عن مزيد من الشهرة أو أن يصبح «تريند» على السوشيال ميديا باصدار تلك التصريحات، موضحا أنه لا يبحث أيضا على مجد على حساب دينه أو الاتجار به، فهو أمر مرفوض تماما له.

وأضاف أن الفن أخطر وسيلة مؤثرة لأن الأعمال الفنية تقدم نماذج يتأثر بها البعض وقد يؤثر الفنان بالسلب على جمهوره من خلال طرح أفكار مضللة ولكن من المستحيل أن يقع الشيوخ وأهل العلم في هذا الخطأ، مشيرا الى أن الفنان هو الذي يساعد في نشأة وجدان الطفل وفي بعض الأحيان يتوحد مع بطل العمل ويقلده.

وضرب مثل بمسلسل «ضربة معلم»، موضحا أنه عمل فني جيد يقدم قيم انسانية، والمجتمع يفتقد هذه الأعمال التي تسلط الضوء بين الأم ونجلها وبين الصديق وصديقه.

وعلى مدار الأيام الماضية أثار محمد نجاتي حالة كبيرة من الجدل في مصر، بسبب رده على برلماني مصري في مجلس النواب وصف أن الفنانين مفسدون في الأرض، بقوله ان الفنان أكثر تأثيرا من الشيوخ في المساجد والدكاترة في الجامعة، ما جعل عددا كبيرا من رواد السوشيال ميديا يشنون هجوما عنيفا على محمد نجاتي، مشيرين الى أن الفنان المصري يسيء الى الشيوخ وأهل العلم على حساب الفن وأنه لا يوجب المقارنة بين دور أي منهم.

