سناء يوسف: رياضتي المفضلة.. ركوب الخيل والسباحة

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الفنانة سناء يوسف.. على أرض تونس خطت خطوتها الأولى في عالم الفن.. لكن التألق حدث في القاهرة، التي ترى أنها «هوليوود الشرق»، واستمر تألقها في أعمال فنية عدة، وعندما عادت الى تونس، قدمت واحدا من أبرز الأعمال الدرامية هناك، مسلسل «صيد الريم» الذي عرض لأول مرة منذ 11 عاماً تقريبا، ونظرا للنجاح الذي حققه المسلسل يعاد عرضه مجددا كل فترة. «سناء» التي التقتها «النهار» مؤخرا تضع «الأحمر والأزرق» على رأس قائمة ألوانها المفضلة، وتعشق «التسوق والسفر»، تحلم بتقديم قصة حياة المطربة اللبنانية الكبيرة، جارة القمر «فيروز»، ليس هذا فحسب لكنها تتمنى أن تقدم أعمالاً درامية مثل الأعمال التي سبق وأن قدمتها مثلها الأعلى سيدة الشاشة العربية، الفنانة الراحلة فاتن حمامة.

«المطبخ والأزياء» لهما نصيب في قائمة «تفضيلات سناء»، التي أكدت لـ«النهار» أنها تعشق مطبخ بلدها الأول «تونس»، والى جانب الأكلات التونسية الشهيرة تحب أيضا الوصفات الايطالية، وتفضل بيوت الأزياء الفرنسية.. والى نص الحوار:

? ما الأسباب التي دفعتك للموافقة على المشاركة في حكاية «ربع قيراط» الذي يعرض ضمن حلقات مسلسل «إلا أنا»؟

? بعد قراءة خمس الحلقات الأولى من العمل جذبتني شخصية «سارة» جدا، لأنها شخصية من الواقع حكايتها تمس العديد من السيدات، ولهذا تحمست كثيرا لتقديم هذا الدور، وسعيدة جدا برأي الجمهور رغم الهجوم الشديد الذي شنه الجمهور على «سارة» بعد عرض المسلسل.

? بصراحة.. ألم تخشي تقديم شخصية «الزوجة الثانية»؟

? «سارة» هي الزوجة الثانية لأحمد أبو حجر وهو حبيبها السابق، وكل سيدة مرت بتجربة،أن زوجها تزوج عليها مثل تجربة الزوجة الأولى رأت نفسها مكان الزوجة الأولى، مع الأخذ في الاعتبار أن كل زوجة تتمنى أن يكون زوجها لها هي فقط ولا يتزوج أو يعرف عليها امرأة أخرى، لأن هذا الشعور قاسٍ ويكسر أي امرأة.

? رغم بدايتك في استديوهات تونس الا أنك الآن بعيدة عن تقديم أي أعمال باللهجة التونسية.. تعقيبك؟

? تونس بلدي التي تعلمت ونشأت فيها وابتعادي عن العمل فيها ليس باختياري وأتمنى أن أجد عملاً قوياً وأعود لجمهوري بنفس قوة مسلسل «صيد الريم» الذي عرض في عام 2009، وما زال يعاد عرضه حتى الآن، المشكلة أن المنتجين هناك يرون أن أي ممثل تونسي حقق نجاحات في بلد ثانٍ غير تونس لا يستطيع أن يوفق بين عملين داخل البلاد وخارجها، وأنا مستعدة للمشاركة في أي عمل تونسي، شرط أن يكون بنفس قوة «صيد الريم».

? لماذا قررت الاستقرار في القاهرة؟

? لأن دراسة «ياسين» ابني في القاهرة ونعيش فيها أيضا، ومصر «هوليوود الشرق»، وأي شخص يتمنى أن يعمل ويحقق نجاحات فيها، لكن هذا لا يمنع مشاركتي في أي عمل خارج مصر، لاسيما وأنني أتمتع بملكة التحدث بأكثر من لهجة عربية وأجنبية و فرنسية أيضا.

? هل التمثيل كان حلمك الوحيد أم أنك كنت تحلمين بتحقيق نجاحات في مجالات أخرى؟

? درست اخراجاً وعملت كممثلة ولو لم أكن ممثلة لأصبحت مطربة لأني عاشقة للغناء بشكل كبير وكنت أحضر لأغنية «سنجل»، لكنني قررت تأجيل المشروع الى وقت آخر، وأتمنى أن أعمل في مجال الاخراج ولكن ليس الآن.

? بالحديث عن الغناء.. من مطربك المفضل؟

? أعشق السيدة فيروز، وردة الجزائرية، أم كلثوم، شادية أعشقها في غناها ودلعها ومن المطربين الرجال حسين الجسمي، وائل جسار، وائل كفوري، وصابر الرباعي، وأتمنى تقديم قصة حياة سيدة الصباح والمساء «فيروز» وكنت سأقدم قصة حياة الفنانة وردة الجزائرية ضمن مسلسل «مداح القمر» الذي يروي قصة حياة الملحن الراحل بليغ حمدي.

? وفي مجال التمثيل.. من نجمتك المفضلة؟

? أعشق سيدة الشاشة العربية، فاتن حمامة، وأتمنى أن أقدم أدواراً بنفس قيمة الأدوار التي قدمتها فكل أدوارها لها قيمة ورسائل مهمة للجمهور.

? من التمثيل الى الحياة الشخصية.. هل لديك نية للدخول في قصة حب جديدة؟

? ليس لدي نية للدخول في أي قصص حب، لأنني أعيش قصة حب حقيقية مع ابني «ياسين»، كما أنه هناك أكثر من عمل فني معروض علي وعملي هو عشقي الثاني.

? كيف تمكنت من العودة الى وزنك الطبيعي بعد الولادة؟

? بعد انجابي ابني ياسين اتبعت نظاماً غذائياً مع طبيب متخصص في التغذية، كما أنني أواظب على لعب الرياضة، وبالفعل تمكنت من العودة الى وزني ما قبل الولادة في فترة قصيرة.

? أي المطابخ تفضلين؟

? أفضل كثيرا المطبخ التونسي فهو عشقي الأول الذي نشأت وتربيت عليه، كما أعشق المطبخ والأكل الايطالي.

? ماذا عن مصممك المفضل؟

? نيكولا جبران، وأحب كثيرا المصمم زهير مراد، وهناك بعض مصممي الأزياء الشباب لديهم تصميمات جديدة ومختلفة.

? وأي بيوت الأزياء تفضلين؟

? أحب تصميمات بيوت الأزياء الايطالية والفرنسية.

? ما أبرز ألوانك المفضلة؟

? أحب الأحمر، الأزرق، السيمون، والموف.

? هل أنت من هواة السفر؟

? أنا من عشاق السفر لو لم أسافر كل فترة قصيرة أشعر أن هناك شيئاً ينقصني.

? اذن.. هل تفضلين التسوق في السفر؟

? أعشق التسوق في السفر أكثر من التسوق في أي وقت آخر، كما أنني أستمتع كثيرا بالتسوق في السفر أكثر من التسوق في البلد التي أعيش فيها.

? هل هناك رياضية معينة تواظبين التدريب عليها؟

? أحب السباحة والـ«أيروبك»، وأخيراً أصبحت عاشقة لركوب الخيل، فرغم حبي للخيل منذ الصغر الا أنني أصبحت أمارس رياضة ركوب الخيل منذ ثلاثة أشهر فقط، فهي من ضمن رياضاتي المفضلة.

