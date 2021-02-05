2020.. لم يغادرنا تماماً

إضاءات

كان العام 2020 مثقلاً بالمصائب على مستوى العالم دون شك، لكن أبرز حدثين هيمنا على نهايته وانتقلا إلى العام الحالي 2021 كان وباء «كورونا» ومعركة نهاية رئاسة دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأميركية. وعلى الرغم من أن لا علاقة فعلية أو علمية بين الحدثين إلا أن السياسة والاقتصاد يربطان كل شيء في عالمنا الراهن من الوباء إلى الانتخابات الأميركية إلى الأزمة المعاشية. وفي كل الأحوال يظل رسامو الكاريكاتير قادرين على إنتاج ارتباطات إضافية طريفة وأحياناً مؤلمة بين أحداث تشغل العالم وتطبع هذا العام بذاكرة التخلص من نتائجها.