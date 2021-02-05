عمارة لـ«النهار»: السادات أنصف جيل الشباب وكان يناديني تحبباً «يا واد يا عبد المنعم»

عربيات ودوليات

تاريخ سياسي عريض يمتلكه الدكتور عبد المنعم عمارة، سواء فيما يتعلق بسنواته الطويلة محافظا لواحدة من محافظات «القناة الثلاث» وهي الاسماعيلية، أو طوال توليه وزارة الشباب والرياضة، ناهيك عن سنواته تحت قبة البرلمان نائبا للشعب، وهو ما جعله واحدا من العلامات البارزة في تاريخ محافظة الاسماعيلية، وأحد أشهر رموزها. السياسة.. لم تكن الباب الأول الذي طرقته «النهار» للدخول الى عالم عمارة، لكنها اختارت بوابة الحياة الشخصية والسيرة الذاتية التي لا تقل متعة تفاصيلها عن بقية حياته، بل يمكن أن تكون أكثر ثراء منها في مواضع عدة، سواء المتعلقة بعلاقته بزوجة والده، أو نشأته في بيت أصر صاحبه أن يحففظ أبنائه القرآن الكريم، أو الطالب الذي كان يحلم بأن يكون معيدا في الجامعة غير أن عامه الأول كان له بالمرصاد عندما اكتشف رسوبه في ثلاث مواد. كرة القدم.. بوابة ثانية تجا.وزت «النهار» عتبتها في رحلتها مع د.عمارة الذي كشف – رغم أنه من أبناء الاسماعيلية المعروفين بحبهم لنادي الزمالك- عن عشقه للنادي الأهلي، هذا فضلا عن ولعه، الذي وصفه هو بـ«الجنون» عندما جاء ذكر علاقته بالفن والفنانين. ولأن السياسة يجب أن تكون حاضرة في الحوار، فان ذكريات وزير الشباب والرياضة والأسبق كان لها مكانا في الحوار، وتحديدا علاقته بكل من الرئيس الراحل أنور السادات، الذي اختاره محافظا للاسماعيلية، والرئيس الراحل حسني مبارك، الذي رفض قبول استقالته من المنصب بعد تقديم أحد وزراء الداخلية تقريرا كاذبا اليه عن «د.عمارة».. وعن تفاصيل هذه العلاقة.. وأمور أخرى كان الحوار التالي:

لنعد الى سنوات البداية.. ماذا تحدثنا عنها؟

أنا من طبقة متوسطة، وعشت حياة مدللة فقد كنت أصغر أشقائي، وكانت أمي تحبني بشكل غير طبيعي وتدللني، لكن شاء القدر أن يحرمني منها وأنا في السابعة من عمري، وتزوج والدي من امرأة أخرى، لم أجد حنية وعطفاً كما رأيت من زوجته الجديدة، كانت امرأة طيبة جدا وحنونة، كانت دائمة الدعاء لي، وأذكر جملة دائما ما كانت تدعو لي بها «ربنا يجعل في وشك جوهرة ولسانك سكرة»، وهو ما تحقق بالفعل، فالله سبحانه وتعالى جعل في وجهي القبول، كما أني حلو اللسان دائما ولا أخطئ في حق أحد أبدا، والى جانب هذا فإن زوجة أبي ساعدت كثيرا في تكوين شخصيتي، وبعد رحيلها تعاملت معها كما تعاملت مع أبي وأمي بعد وفاتهما، أقرأ لها القرآن واُخرج لها الصدقات وأؤدي العمرة عنها.

وماذا عن مراحل التعليم؟

بالنسبة للتعليم حرص والدي منذ البداية أن يأتي لنا بشيخ الى المنزل، يحفظني القرآن الكريم، لذلك تربيتي بها جزء ديني أثر في سلوكياتي وعلاقتي بالآخرين، وهو ما عملت بعد ذلك على نقله لأبنائي من خلال تربيتي المحافظة لهم التي تعتمد على القيم الدينية والسلوكية، ووالدي كان صارما وحنونا في الوقت ذاته، وكل شيء عنده بمقدار ونظام، فمواعيد وجبات الطعام ثابتة، لا يمكن أن يتخلف عنها أحد أفراد الأسرة، وكذلك أوقات العمل وأداء الفرائض، حيث كانت تلك اللبنات هي الأساس الذي استندت اليه طوال حياتي.

محطات فارقة

حدثنا عن أهم المحطات الفارقة في حياتك؟

هناك محطات ترجع أهميتها لأني قررت خوضها بارادتي الحرة، ومنها على سبيل المثال دراستي الجامعية، وزواجي من الفتاة التي أحببتها، فقد اخترت دراسة الفلسفة وعلم الاجتماع رغم مهارتي في اللغتين الانكليزية والفرنسية، ويمكنني القول إن دراستي للفلسفة لعبت دورا كبيرا في تكوين شخصيتي، لكن في السنة الأولى رسبت في ثلاث مواد، وقتها اقترح علي والدي الالتحاق بكلية التربية الرياضية، لاسيما وأنني كنت ألعب كرة القدم منذ سنوات الطفولة، وكانت شهرتي كبيرة في الاسماعيلية بسبب موهبتي ومهارتي في اللعب، غير أننا فوجئنا برفض الدفعة كاملة، وطالبونا باعادة التقديم مرة أخرى، وقبل دخولي اعادة الامتحان بيوم واحد أخبرني أحد أصدقائي بأنني نجحت وقد رفعوا عدد المواد التي رسبت فيها لمادتين فقط بدلا من 3 مواد، وبالتالي استطعت أن أكمل دراستي للعام الثاني في الفلسفة، وكنت أنوي أن أكون معيداً في الكلية لكن تصادف قبل الامتحان النهائي أن أصاب بدور برد شديد حال دون حصولي على تقدير «جيد جدا»، وحصلت على «جيد» فقط، غير أنني حرصت بعد ذلك على استكمال دراستي وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه، وبشكل عام اذا نظرت حاليا للحياة أجد أن كل ما حدث كان مفارقة، فلم اُقبل في «التربية الرياضية» ولم أصبح معيداً في قسم الفلسفة، والقدر دفعني لأعمل في وظيفة أخصائي رياضي في ديوان الموظفين، وهذه مفارقة شديدة في حياتي.

الواسطة

وماذا عن محاولتك أن تصبح مذيعا في التلفزيون وقصتك مع امتحانات «الخارجية»؟

بالفعل كنت أريد أن أصبح مذيعا وتقدمت للتلفزيون لكنني لم أوفق، وفي امتحانات «الخارجية» رسبت لعدم وجود «واسطة»، لذلك بعد أن أصبحت وزيرا كنت معقداً من الواسطة ولم أجامل أحداً أبدا بدون حق بسبب كرهي لـ«الواسطة»، ووقوفها عائقاً لتحقيق طموحي.

تجاربك تؤكد أنك بحثت عن النجاح والتميز في مهن لها بريق.. تعقيبك؟

بالفعل.. هذا خيط مهم جدا في شخصيتي، ووالدي، رحمه الله، كان دائما يصفني بذلك، وأذكر أنني عندما كنت في الثامنة من عمري، كان والدي يحلل شخصيتي أنا واخوتي فكتب أمام اسمي «عبد المنعم طموح ويريد أن يكون شخصاً ناجحاً متميزاً»، وبالفعل كل منصب توليته كنت أريد أن أكون الأفضل واترك انطباعا جيدا في المكان وهو ما تحقق بالفعل، وكنت دائما حريص على حب الناس، وما استفدته من تواجدي في أي منصب هو أنني لابد أن أنجح وأترك بصمة، أو بمعنى آخر «أكون أو لا أكون».

«الحظ» أم «المهارة».. أيهما ترى أنه صاحب الدور الأكبر في مسيرتك؟

كثيرون كانوا يقولون عني أنني انسان محظوظ، لكن النجاح ليس فيه حظ هذا رأيي الشخصي، النجاح يحتاج لمقومات ومؤهلات وأن يعمل الشخص عليها، فعلى سبيل المثال درست الماجستير والدكتوراه، وكنت متحققاً، والنجاح هو أن تحب عملك وما تقوم به، وبالطبع هناك توفيق من الله لا يمكن انكاره، و«الحظ» بالطبع ساعدني، لكن النجاح كان الأساس هو الذي جعلني منذ البداية لافتاً للنظر ومتفوقاً، وكنت محط أنظار الجميع بفضل عملي واجتهادي.

بشكل أكثر تفصيلا.. حدثنا عن كواليس اختيارك محافظا للاسماعيلية؟

بعدما أنهيت دراستي الجامعية أوائل السبعينيات، عدت من جديد لمدينة الاسماعيلية، ووقتها بدأت الانخراط في العمل العام، حيث عملت رئيسا للجنة المهجرين، الذين تم تهجيرهم من مدن القناة بعيدا عن جبهة القتال مع العدو الاسرائيلي، وقتها بدأ اسمي في اللمعان وصيتي في الانتشار، وشهدت تلك الفترة بدء تبني الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فكرة تصعيد الشباب الى المناصب القيادية داخل أجهزة الدولة، ووقتها كان يبحث عن شاب لاختياره محافظا للاسماعيلية، وبالفعل جرى ترشيحي لهذا المنصب، وأذكر أني فصلت ثلاث بدل جديدة، لكن الرئيس تراجع عن قراره واختار المحافظين من قيادات الجيش في حرب أكتوبر لمحافظات القناة الثلاث.

بعد مرور سنوات عدة على هذه الواقعة، وتحديدا في عام 1978 جرى ترشيحي للمرة الثانية لمنصب المحافظ، لكنني وقتها لم أهتم بالأمر، لأني كنت رئيس احدى الشركات وكنت أمتلك سيارة مرسيدس وأعشق السفر كانت لدى حياة مختلفة، ورغم هذا قبلت المنصب واستطعت تحقيق نجاحات كبيرة.

«.. اسكت يا ولا»

بالحديث عن الرئيس السادات.. كيف كان شكل العلاقة بينكما؟

الرئيس السادات كان يحبني جدا، وكان دائما يناديني قائلا: «يا واد يا عبد المنعم»، فكنت أرد عليه ضاحكا: «يا ريس أنا محافظ ووزير»، فيرد ضاحكا: «اسكت يا ولا»، وبعد اغتياله في أكتوبر 1981، اعتقدت أنني سأرحل عن منصبي، لكن جاء الرئيس حسني مبارك وجدد الثقة فيّ، فقد كان يعرفني ودائما ما كان يثني على أدائي واستمرريت في عملي كمحافظ 12 سنة.

حدثنا عن انطباعك عن السادات وطبيعة العلاقة التي كانت تربطك بالرئيس مبارك؟

السادات صاحب كاريزما بشهادة العالم أجمع، وكنت أشعر بالفرح عندما ألتقيه، فقد كان بسيطاً ومتواضعاً وكريماً وانساناً عالي الخلق، ويمتلك أسلوباً رائعاً في الحديث ويتمتع بلباقة عالية، بجانب ذوقه الرفيع في اختيار ملابسه، كان رجلا سابقا لعصره بمعنى الكلمة.

أما الرئيس مبارك، كان شخصاً محباً للعمل ومحترماً، وأذكر أنني قدمت استقالتي فى مكتبه فقد كان هناك خلاف شخصي بيني وبين زكي بدر وزير الداخلية الأسبق عندما كنت محافظا للاسماعيلية وكتب عنى تقريراً كيدياً وأرسله الى الرئيس، فطلبت مقابلة الرئيس في مكتبه، وأوضحت له خلال اللقاء أن تقرير زكى بدر غير صحيح وكل ما جاء فيه كيدي واعتذرت عن العمل كمحافظ، وقلت له «شرفت بالعمل معك لكنى لا أستطيع العمل في جو من المؤامرات»، لكنه تعامل مع الموقف بحكمة شديدة واستطاع احتواء الأزمة بشكل بسيط، وقال لي: «الموضوع انتهى.. عد لمنزلك يا أخي».

الأستاذ الملهم

ماذا عن رؤساء الحكومات.. من أفضل رئيس حكومة تعاملت معه؟

اثنان كان لهما دور كبير ومهم في حياتي وأحببتهما جدا، وهما الدكتور فؤاد محيي الدين، كان يسارياً مثقفاً وسياسياً كبيراً وكان شخصية ملفتة للنظر، وله هيبة وكان طبيب وفكره متقدم وكنت أحد تلاميذه وكان له تأثير نفسي وفكري علي كبير جدا كنت أحترمه وأحترم أفكاره، والثاني الدكتور عاطف صدقي، كنت أحبه هو الآخر وأحترمه كثيرا، وكان صاحب شخصية جميلة ورائعة كنت تشعر معه أنه والدك.

عاصمة المهرجانات

الاسماعيلية في عهدك شهدت نقلات كبيرة الى الأمام وقدمت نموذجاً جيداً من التطور المعماري والسياحي والثقافي في المحافظة، وأقمت العديد من المهرجانات العالمية على أرض المحافظة.. حدثنا عن هذه المهرجانات؟

بالفعل.. نجحت في تحويل الاسماعيلية الى ملتقى الثقافة والفنون المصرية وأقمت مهرجانات الفنون الشعبية ومهرجان السينما التسجيلية وبطولة الصداقة العربية وابتكرت مهرجان الربيع وأميرة الفراولة، وكان مهرجان السينما من أهم المهرجانات التي يجري تنظيمها في الاسماعيلية، وكانت تربطني علاقات جيدة مع غالبية الفنانين وذكريات جميلة أيضا، منهم الفنان القدير محمود ياسين، فريد شوقي، محمود عبد العزيز، شهيرة، نيللي، وبوسي، نورا، نور الشريف وتحية كاريوكا وهي من مواليد الاسماعيلية ولها دور وطني كبير، أيضا كنت شديد الاعجاب والحب لسعاد حسني ومديحة كامل وكان تربطني بهما صداقة عزيزة.

الفن والجمال

ما سر ارتباطك الكبير بالفن والفنانين؟

أنا متذوق للفن منذ صغرى كان بيتنا فيه بيانو، وأنا بطبعي أحب الفن بجنون واعتبره أجمل شيء في الوجود، وتركيبتي فيها فن ورياضة، وهذا أفادني في تجميل الاسماعيلية فتطوير المدن ليس بالبناء فقط، لكن بمدى الرقي فيها والمناظر الطبيعية والمساحات الخضراء التي تساعد على تهذيب الروح، أذكر انه في احدى الزيارات الخاصة للفنان عمر الشريف للمحافظة وكنا نسير سويا في الشارع كانت الناس تلقي عليه التحية من بعيد وبمنتهى الرقي حتى أنه تعجب من سلوكياتهم الراقية وعدم تدافعهم نحوه، ولهذا أقول أن الفن هو الذي جعل المحافظة بهذا الرقي والتحضر.

ماذا عن الدور الذي لعبته الرياضة في حياتك؟

أمارس الرياضة من صغري وكنت معروفاً في الاسماعيلية في مجال كرة القدم وبعد ذلك لعبت في منتخب مصر للكره الطائرة.

أي فريق تشجع.. الأهلي أم الزمالك؟

لست أهلاويا لكنني أعشق النادي الأهلي جدا، وكنت اقضي فيه فترات كثيرة ممتعة لكنني «اسماعلاوي» والاسماعلاوية يحبون الزمالك، وبشكل عام أنا مجنون بحب كرة القدم ولا أزال أحرص على متابعة المباريات.

أشرت الى أنك تزوجت الفتاة التي أحببتها.. حدثنا عن هذه القصة والدور الذي لعبته الزوجة في حياتك؟

تزوجت بعد قصة حب كبيرة، تعرفت على زوجتي في نادي الاسماعيلية وكانت تلعب تنس طاولة «بينغ بونغ»، وكانت في المرحلة الثانوية، وعندما حدثت حرب 67، أصرت أن تكمل تعليمها، وحصلت على مجموع كبير يؤهلها للالتحاق بكلية الطب، لكني اقترحت عليها أن تلتحق بكلية مدة الدراسة فيها 4 سنوات حتى نتمكن من الزواج في أسرع وقت، وبالفعل التحقت بكلية العلوم، وأؤمن جدا بالزواج عن حب فهو يعطى طاقة للحياة ويعتبر انجح من الزواج بالعقل، فالمرأة عندما تحب تصبح طاقة عطاء كبيرة وتتحمل مصاعب وظروف زوجها وتدفع الحياة للاستمرار.

