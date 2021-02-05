البداح: الأرض تعطي من يعطيها

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الزراعة تجري في دمه، والوفرة جزء من حياته.. إنه المزارع محمد ناصر البداح، الذي ورث حبّ الزراعة عن أبيه المزارع الكبير ناصر محمد البداح احد أبرز مؤسسي منطقة الوفرة الزراعية في أقصى جنوب البلاد.

ورغم خروج المياه الجوفية من جوف المزرعة الأولى التي ورثها وأخته عن أبيه -رحمة الله عليه- إلاّ أنه مازال ثابتاً صامداً فيها بل ويفضلها معيشةً وزراعة على باقي مزارعه في الوفرة، صحيح أن هذه المزرعة العتيقة كلّفته الكثير من المال وبذل فيها الكثير من الجهد والوقت لطمر مياهها المتسربة من باطن الأرض منذ سنوات طوال.. إلّا أنه يشعر فيها بالراحة لأنها ذكرى من والده.. وتخليداً لذكرى والده أقام المزارع «أبو ناصر» محمية من الفواكه باسم والده ناصر محمد البداح وكانت تجود وقت زيارتنا لديوانيته العامرة بالعديد من الفواكه الشهية مثل الحمضيات بأنواعها المختلفة والموز والتين.

ورغم تسرّب المياه الجوفية أكثر من مرة بهذه المزرعة العريقة فإنها تجود بالعديد من الثمريات في كل موسم تجود بالكوسا والخيار والباذنجان والقرع والذرة والفلفل بنوعيه والطماطم والبطاطا والرويد الأبيض وخضراوات متنوعة والرنجة.. التي يزرعها حقلياً ومحمياً.. بالإضافةإلى ثمار «النخيل» الذي يزرعه بنجاح فيها.

حبّ الزراعة متوارث

يقول المزارع «البداح»: حبي للزراعة متوارث عن أبي - الله يرحمه- فأنا مثله أؤمن بأن الاستثمار في الأراضي الزراعية وتحديداً في الوفرة أفضل استثمار.. لذا اشتريت مزرعتين بالإضافة إلى هذه المزرعة الأثيرة على نفسي لأنها هدية من الوالد العزيز.. وكل الذي من والدي ويعرف والدي.. عزيز عليَّ وعلى أولادي وأحفادي إن شاء الله!

ويؤكد أبوناصر بأن الأرض الزراعية تعطي حائزها إذا أعطاها.. وقابلها بنفسه، وها أنا أقضي ثلاثة أيام من الأسبوع فيها.. ولا أغيب عن مزارعي إلّا لدواعي السفر.. الذي يتطلبه عملي وأحوالي الاجتماعية والصحية..

والزراعة تجذبني.. سواء ربحت منها أو خسرت.. لأنها هواية متوارثة ومحببة لنفسي خصوصاً وأنني أزرع حقلياً ومحمياً.. وأربّي الإبل.

وفي السنوات القليلة الأخيرة.. أقمت مشروعاً كبيراً لتكثيف الزراعة داخل البيوت الزراعية المكيفة تكييفاً كاملاً كلّفني عدة ملايين من الدنانير.. في مزرعتي الثانية واشتريت مزرعة ثالثة على طريق (500) قرب مسجد «الدعيات» زرعتها بالكامل.. بعد تسويرها وتعميرها جيداً..

ونوّه المزارع البداح إلى أهمية أن يقابل المزارع بنفسه مزروعاته ولا يتركها للعمال الزراعيين يلعبون فيها بل ويحذّر من مغبة قيام بعض المزارعين بتأجير مزرعته للغير وخصوصاً للآسيويين الذين يزرعون فيها الخضراوات المتنوعة من بقدونس وجرجير وشبنت وكزبرة ورويد ونعناع وما إليها ويدعو الجهات المعنية لمنع هذا التأجير لأنه يستنزف الأرض الزراعية يستنزف تربتها (أرضها) وماءها الجوفي.. والناتج غالباً غير صحي ولا آمن صحياً لصحة المستهلكين لأن المستأجر لا يسمد بسماد طبيعي ولا يروى بماء نظيف.. المهم؛ المستأجر يريد أن ينتج ويبيع ويربح.. وهيئة الزراعة تعرف أو يجب أن تعرف كلّ ما يجري في المزارع.. وتوقف عملية تأجير بعض المزارع للآسيويين- توخياً للسلامة العامة.

