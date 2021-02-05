«كورونا».. بايدن يتوقع «عودة الحياة» في 2022

عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن أنه يأمل عودة الحياة لطبيعتها بحلول مطلع العام المقبل، والقضاء على وباء «كورونا» في حين كشفت بريطانيا عن وجود 4 الاف سلالة متحورة من فيروس «كورونا».

وفي مقابلة مع مجلة «بيبول» وهي الأولى له بعد أدائه اليمين الدستورية بصفته الرئيس 46 للولايات المتحدة؛ أكد بايدن أن عودة الحياة لطبيعتها ستكون صعبة. وقال إن هناك توقعات بفقدان ما بين 100 و150 ألف أميركي آخرين حياتهم بسبب الفيروس في حال عدم الالتزام بالاحتياطات. وتأتي تصريحات بايدن في وقت تجاوز فيه عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس «كورونا» 458 ألفا، وبلغت الإصابات 27 مليونا.

وفي السياق، قال فريق البيت الأبيض لمواجهة «كورونا» إنه تمت زيادة كمية توزيع اللقاحات للولايات بمعدل 20%. وأكد الفريق أن الإصابات ودخول المستشفيات انخفضا بشكل نسبي، وكانت أميركا سجلت مؤخرا معدل حصيلة وفيات يومية قياسية قارب 4 آلاف وفاة، ونحو 200 ألف إصابة.

من جهة ثانية كشف ناظم الزهاوي الوزير المسؤول عن توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة، امس عن عدد السلالات المتحوة من فيروس «كورونا» المستجد في العالم وقال في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، إن هناك حاليا نحو 4 آلاف سلالة متحورة من الفيروس. وأشار إلى أن «هذا دفع جميع منتجي اللقاحات في العالم، بما في ذلك فايزر وأسترازينيكا، إلى تحسين لقاحاتهم من أجل مكافحة الفيروس بصورة أكثر فعالية» وقال الزهاوي «من غير المرجح بشدة ألا يكون اللقاح الحالي فعالا مع السلالات المتحورة» وأضاف «تبحث جميع الشركات المصنعة للقاحات «فايزر بيونتك» و«موديرنا» و«أوكسفورد أسترازينيكا» وغيرها كيفية تحسين لقاحاتها، للتأكد من أننا جاهزون لأي سلالة.. هناك حوالي 4 آلاف نوع مختلف من الفيروس حول العالم حاليا».

بدوره رحب وزير الصحة مات هانكوك بدراسة جديدة تشير إلى أن جرعة واحدة من لقاح «أسترازينيكا- أكسفورد» قد تقلل انتقال فيروس كورونا بمقدار الثلثين. في الأثناء، أبدت روسيا سعادتها بالتقييم الإيجابي الذي أصدره خبراء مستقلون ونشر في مجلة «لانسيت» الطبية للقاح «سبوتنيك-في» وقالت إنها تريد بدء إنتاجه في دول أخرى. وحين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أغسطس الماضي طرح اللقاح كان هناك تشكيك في الغرب، وكذلك في بعض الأوساط العلمية داخل روسيا إزاء سلامة هذا اللقاح. لكن النتائج التي نشرتها مجلة لانسيت الثلاثاء، وصادق عليها خبراء مستقلون؛ أكدت فعالية لقاح سبوتنيك في بنسبة 91.6%، مما يعني أنها قريبة من نسبة فعالية لقاحات غربية مثل لقاح «فايزر- بيونتك» الأميركي الألماني. وتسعى روسيا حاليا للحصول على موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية لترويج لقاحها في الدول الأوروبية، في حين رحبت دول أوروبية بينها ألمانيا بتوزيع اللقاح الروسي في حال الموافقة عليه.

