السعودية تعلق أنشطة الترفيه 10 أيام

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الرياض- الدوحة- الوكالات: أعلنت السعودية امس تعليق الأنشطة الترفيهية وإغلاق دور السينما ووقف تقديم الخدمات داخل المطاعم والمقاهي لمدة 10 أيام قابلة للتجديد ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية في ظل ازدياد الإصابات بفيروس كورونا. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنّ الإجراءات تأتي «مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية».

وقرّرت الوزارة إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية والصالات والمراكز الرياضية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وذلك لمدة عشرة أيام. كما أمرت بإيقاف المناسبات والحفلات وبينها حفلات الزواج واجتماعات الشركات لمدة 30 يوما. وسجّلت السعودية نحو 369 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 6400 حالة وفاة، وهي أعلى نسبة بين دول الخليج. وتراجعت أعداد الإصابات اليومية إلى أقل من 100 في أوائل يناير من نحو خمسة آلاف في يونيو، قبل أن تتضاعف في الأيام الأخيرة وتصل إلى أكثر من 300.

وفي الدوحة أصدر مجلس الوزراء القطري توجيهات وتوصيات عقب الاستماع لتقرير وزارة الصحة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا. وشملت التوصيات التي أقرها المجلس «استمرار العمل بقراره الذي يقضي بأن يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز 80% من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب».

وشدد المجلس على الالتزام بقراراته السابقة ذات الصلة فيما يتعلق بعدد الأشخاص المتواجدين في الأماكن المغلقة والمفتوحة مثل «أماكن العمل ودور العبادة والصالات والنوادي الرياضية والترفيهية»، متوعدا المخالفين بإجراءات عقابية صارمة وأكد على الاستمرار في منع حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة وإغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش. وسمح المجلس بعمل دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%، مع منع دخول الأشخاص دون 18 عاما، وكذلك تخفيض الطاقة الاستيعابية للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة، مع السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المغلقة بطاقة استيعابية لا تجاوز 15%، والمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج «قطر نظيفة» بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%.

