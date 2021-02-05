«الصحة العالمية»: برنامج تطعيم واسع في سورية

عربيات ودوليات

اعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستنشر فرقا في أنحاء سورية لتنفيذ برنامج تطعيم يشمل كلا من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والأراضي الخارجة عن سيطرة الدولة ربما بحلول أبريل. وقالت د. أكجمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية في دمشق إن برنامج «كوفاكس» التابع للمنظمة يعتزم تطعيم خمسة ملايين سوري أي ما يماثل 20 في المئة من السكان في جميع أنحاء البلاد على الرغم من دخول الصراع عامه الحادي عشر.

وتابعت «نعد خطتنا بشأن توزيع اللقاح مع وزارة الصحة لضمان أن يسير البرنامج وفقا لما هو مقرر له» مضيفة أن الأولوية ستكون لتطعيم الطواقم الطبية والعاملين في مجال الخدمات الاجتماعية والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

ويعيش معظم السوريين في مناطق باتت خاضعة الآن لسيطرة الحكومة لكن المسلحين مازالوا يسيطرون على مناطق في الشمال الغربي كما تسيطر إدارة يقودها الأكراد على جزء كبير من الشمال الشرقي.

