نتانياهو يرجئ زيارته للإمارات والبحرين بسبب «الإغلاق»

عربيات ودوليات

أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو امس زيارة كانت مقررة للإمارات والبحرين بسبب قيود السفر التي فرضتها الدولة العبرية للحد من تفشي وباء «كورونا». وقال بيان اصدره مكتب نتانياهو باللغة العربية «رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارته إلى أبوظبي والبحرين، قرر رئيس الوزراء نتانياهو تأجيلها في هذه المرحلة «.

وأضاف مكتب نتانياهو أن رئيس الوزراء «يثمّن كثيرا دعوتي ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وملك البحرين حمد بن عيسى لزيارة بلديهما والسلام التاريخي الذي أقيم بين دولنا».

ورحلة نتانياهو المقررة للدولتين الخليجيتين كانت ستشكل أول زيارة رسمية له منذ التوقيع على اتفاقيات التطبيع في سبتمبر الماضي. وتغلق اسرائيل اجواءها في إطار حجر شامل على مستوى جميع البلاد بسبب انتشار فيروس «كورونا».

