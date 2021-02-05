واشنطن تشكل «فريق التفاوض» مع طهران

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: طلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من المبعوث الإيراني المعين حديثًا روب مالي، تشكيل فريق تفاوضي يتكون من دبلوماسيين وخبراء يمتلكون مجموعة من وجهات النظر المختلفة من أجل التفاوض مع إيران، وفقا لمسؤولين أميركيين.

وبحسب مصدر مقرب من الإدارة، فقد طلب بلينكن من مالي إحضار أشخاص «أكثر تشددًا» بشأن إيران. وبدأ مالي في تشكيل فريقه الجديد وبمجرد أن يصبح في مكانه سيبدأ في تطوير استراتيجية لإعادة التواصل مع إيران ويقول المسؤولون الأميركيون إن مالي على اتصال بنظرائه الأوروبيين ومسؤولين من إسرائيل ودول الخليج. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس «الوزير بلينكن يبني فريقًا متخصصًا، مستمدا من خبراء ذوي عيون واضحة مع تنوع في الآراء ويقود هذا الفريق مبعوثنا الخاص إلى إيران روب مالي، الذي لديه سجل حافل بالنجاح في التفاوض بشأن القيود المفروضة على برنامج إيران النووي. وساعد مالي في التفاوض على اتفاق عام 2015، وكان من أبرز المدافعين عن عودة الولايات المتحدة وإيران إلى الاتفاقية الأصلية قبل التفاوض على صفقة أوسع.

