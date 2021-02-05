الخارجية الأميركية منزعجة من أنباء عن «اغتصاب ممنهج» ضد الإيغوريات

عربيات ودوليات

أعربت الولايات المتحدة عبر وزارة خارجيتها عن انزعاجها من التقارير التي تتحدث عن اغتصاب ممنهج وانتهاكات جنسية ضد النساء في معسكرات، تحتجز فيها الصين الأويغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ. وقالت الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة «منزعجة بشدة» مما ورد في هذه التقارير. وكرر متحدث باسم الوزارة اتهامات للصين بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية» في شينجيانغ. وقال إن «تلك الفظائع يجب أن تقابل بعواقب جدية». وقالت «بي. بي. سي» إن «عدة معتقلات سابقات وإحدى الحارسات أبلغن أنهن تعرضن أو شاهدن أدلة على نظام ممنهج للاغتصاب الجماعي والاعتداء الجنسي والتعذيب». في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين إن التقرير البريطاني «يخلو من أي حقائق» وإن الأشخاص الذين قابلتهم (بي.بي. سي) «ثبت عدة مرات» أنهم «ينشرون معلومات كاذبة».