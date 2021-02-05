رمال الأسعار المتحركة تبتلع الاقتصاد

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: حذر خبراء من خطورة اندلاع اضطرابات واحتجاجات شعبية في العراق مع تزايد نسب الفقر والبطالة والارتفاع الضخم في الأسعار وعجز الحكومة عن دفع رواتب موظفي القطاع العام. ويقول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ان الفقر المتزايد هو احد العوامل التي تجعل الاحتجاجات مستمرة. واكد زياد الأسعد الذي شارك في عدة مظاهرات «الوضع الاقتصادي لكل الناس في الناصرية والعراق يزداد سوءاً يوماً بعد يوم. سنشهد المزيد من المظاهرات..المزيد من الاحتجاجات في الشوارع والميادين والساحات».

واشتكى العديد من اصحاب المتاجر في بغداد من سوء الأوضاع وقلة البيع والشراء وذلك منذ انخفضت قيمة الدينار العراقي بنسبة 20% امام الدولار الأميركي في العالم الماضي. وقال سعد سلمان، وهو مالك لأحد محال بيع الحلويات «صعود الدولار دمر الناس، فقد انخفضت القوة الشرائية بشكل كبير والذي كان يشتري كليو غراما من الحلويات بالكاد يبتاع نصف كليو حاليا». وبحسب الخبراء فان الاقتصاد العراقي يعاني مذ فترة طويلة ولكن الفترة الأخيرة زادت من اوجاعه بعد تفشي جائحة «كورونا» وانخفاض صادرات النفط، وهبوط اسعار البترول ما شكل ازمة اشبه بالكارثة لبلد يعتمد في معظم دخله على تصدير «الذهب الأسود». وتقدر وزارة المالية ان 7 ملايين عراقي يتلقون رواتب حكومية او معاشات تقاعدية لكن تقارير البنك الدولي تقول ان اعداد هؤلاء تراجعت بنسبة 47.5% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي. مع انخفاض عائدات النفط بشكل كبير اذ اصبحت الحكومة تدفع رواتبها ومعاشاتها بشكل متقطع أو في بعض القطاعات والأحيان لا تدفعها اطلاقا.

ويقول الاقتصاديون ان معدل الفقر في العراق ربما قفز من 20% في 2018 الى 30% او اكثر العام الماضي ورغم ان الحكومة حاولت تشجيع الناس على شراء البضائع المحلية لتوفير العملة الصعبة وبالتالي زيادة الأموال في خزينة الدولة غير ان ذلك الأمر لم يؤت ثماره لقلة البضائع المحلية او ندرتها في العديد من المجالات الحياتية والمعاشية.

ويصف الخبير في وكالة الطاقة الدولية، علي الصفار الوضع الاقتصادي بالبلاد بأنه سيئ للغاية موضحا انه ورغم تأثير جائحة «كورونا» على العديد من الدول في المنطقة الا ان العراق الأكثر معاناة ووضعه «الأكثر خطورة وعرضة لحدوث اضطرابات وعدم استقرار الأمور فيه».

ولفت الصفار الى ان بنية الاقتصاد في بلاده متزعزعة منذ عقود موضحا ان العراق يعتمد على النفط بنسبة تصل الى 98% من عائداته، وكلها تقريباً تذهب الى خزينة الدولة ما جعل القطاع العام ينمو ويتغول على حساب القطاع الخاص وباتت هي المورد الأساسي لتأمين الوظائف وفرص العمل.

ولسنوات ان لم يكن لعقود اصر الاقتصاديون على انه من الضروري للعراق ان يكون لديه اقتصاد اكثر تنوعاً وقطاعاً خاصاً اكبر، بحيث لا تعتمد سبل عيش الكثير من الناس على ارتفاع اسعار النفط، ولكن رغم مبادرات التنمية الدولية الكبيرة والصغيرة، لايزال القطاع الخاص يتضاءل امام اقتصاد الدولة.

ولدى وزير المالية علي علاوي خطة مفادها انه «يجب ان يكون هناك حقاً نهج مختلف تماماً للطريقة التي تمول بها الحكومة نفسها والطريقة التي يتم بها تخصيص الموارد بين مختلف القطاعات» وكشفت وزارته النقاب عن «كتاب ابيض» العام الماضي للقيام باصلاحات اقتصادية جذرية مثل تشجيع الاستثمار من خلال تحسين البنية التحتية للعراق، وزيادة عائدات الضرائب، وتحفيز الزراعة والتصنيع وتكييف التعليم ليتلائم مع حاجات سوق العمل العالمية. وأقر علاوي بأن العديد من هذه الأفكار ليست جديدة، مردفا «تعثرت معظم هذه الخطط لأنه لم تكن هناك ارادة لدعمها» كانت اموال النفط تتدفق والحكومة «اختارت الطريق الأسهل في معالجة الأزمات» وحاليا كما يقول علاوي هناك اعتراف سياسي وشعبي بأن الاصلاح ضروري وسيحتاج مئات الخطوات الملموسة التي سيتم سنها على مدى 3 الى 5 سنوات، والتي كان اولها تخفيض قيمة العملة. وفيما اذا كان يخشى حدوث اضطرابات بسبب تلك الاجراءات التي ستكون قاسية بأعين الكثير من الناس اجاب «سيكون هناك فئة خاسرة، ولكن المستفيدين سيكونون كثر».

