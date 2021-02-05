في «يوم الأخوة الإنسانية».. السيسي يؤكد التصدي لخطاب الكراهية

عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على اهمية تعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدي لخطاب الكراهية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الانسانية الذي صادف يوم امس.

وقال السيسي في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: «يحتفي العالم اليوم بقيمة انسانية مهمة لعلنا نحتاج اليها اكثر من اي وقت مضي، وهي قيمة الأخوة الانسانية. ان هذه المناسبة الهامة تذكرنا جميعا بأهمية الحوار لفهم وتقبل الآخر، كما تذكرنا بأهمية تعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدي لخطاب الكراهية ونشر قيم التسامح والعدل والمساواة من اجل تحقيق السلام والاستقرار».

وأضاف ان «مصر مهد الحضارة الانسانية، وعلى ارضها كلم الله موسى، وارتحل اليها السيد المسيح وأمه العذراء السيدة مريم، ودخلها الاسلام منذ فجر بزوغه، ونسعى دوما لتوطيد دعائم الأخوة بين ابناء المجتمع كنسيج وطني واحد يتمتعون بكل حقوقهم دون تمييز، ونتصدى لدعاوى الكراهية والتحريض على العنف».

ومضى السيسي يقول: «وفي هذا السياق، تبذل المؤسسات والقيادات الدينية في مصر قصارى جهدها لتعزيز الحوار بين اتباع الأديان السماوية المختلفة ورفع مستوى الوعي بالقيم الانسانية المشتركة».

وختم الرئيس المصري تغريداته بالقول: «انني في هذا اليوم، اتوجه بدعوة عامة للعمل من اجل نشر ثقافة السلام واعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ونبذ جميع مظاهر العنف والتطرف التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء وسلبتهم حقهم في الحياة».

