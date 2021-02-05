لبنان: مقتل ناشط سياسي.. والأمم المتحدة تريد تحقيقاً شفافاً

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بيروت - الوكالات: عثر على الناشط اللبناني لقمان سليم «مقتولا باطلاق نار في رأسه داخل سيارته في العدوسية» حسب ما افاد مصدر امني. وقال المصدر انه تم العثور على الناشط السياسي والاجتماعي اللبناني بمواقفه المنتقدة لحزب الله مقتولا بالرصاص امس في جنوب البلاد. وقال المصدر «عثر عليه مقتولا باطلاق نار في رأسه داخل سيارته في العدوسية» في جنوب لبنان. وكانت عائلة الناشط والباحث السياسي ابلغت عن اختفائه مساء الأربعاء. ولم تتمكن الجهات الأمنية بعد من تحديد ظروف الجريمة، الا ان شقيقته رشا الأمير وقبل الاعلان عن وفاته ربطت اختفاءه بمواقفه السياسية. وتحدث سليم في السابق عن تعرضه لتهديدات. وأدان تيار المستقبل في لبنان اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، معتبرا ان «هذه الجريمة برسم الدولة والقوى المحلية المعنية بأمن القرى الجنوبية» وحذر تيار المستقبل في بيان من مخاطر العودة الى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين مطالبا الجهات المختصة الأمنية والقضائية بالعمل على جلاء الحقيقة بأسرع وقت ممكن. من جهته قال وزير الداخلية اللبناني العميد محمد فهمي «ان ما حصل اليوم لجهة قتل الناشط لقمان سليم انما يشكل جريمة مروعة ومدانة». وأضاف «أجريت اتصالات مع قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة تداعيات اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم».

الى ذلك قال منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في تغريدة «انني منزعج للغاية من الخسارة المأساوية للقمان سليم».وأضاف «هذا التحقيق يجب الا يتبع هذا نمط التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي بقي بعد ستة اشهر غير حاسم ودون محاسبة... يجب ان يعرف الناس الحقيقة».

