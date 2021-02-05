سورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في الجنوب

عربيات ودوليات

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ اسرائيلية استهدفت مواقع في المنطقة الجنوبية. فيما افاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» المعارض ان القصف الاسرائيلي «استهدف موقعا عسكريا تابعا لقوات النظام والميليشيات الايرانية في ريف محافظة القنيطرة». من جهة ثانية قتل 19 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في هجوم جديد شنه تنظيم «داعش» في منطقة البادية في وسط البلاد، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. ويصعد التنظيم المتطرف في الآونة الأخيرة من وتيرة هجماته على قوات النظام، ما يعكس وفق محللين صعوبة القضاء نهائياً على خلاياه التي تنشط في البادية السورية الممتدة من شرق محافظتي حماة وحمص (وسط) وصولاً الى اقصى شرق محافظة دير الزور (شرق).

