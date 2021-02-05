سيتي انفرد بالصدارة وليفربول انتكس

دوليه

واصل مانشستر سيتي انتصاراته وانفرد بالصدارة بفوزه الثمين على مضيفه بيرنلي الخامس عشر 2-0، وانتكس ليفربول حامل اللقب مجددا بخسارته امام ضيفه برايتون 0-1 أول من أمس في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الانكليزي.

في المباراة الاولى، بكر مانشستر سيتي بالتسجيل عبر البرازيلي غابريال جيزوس عندما استغل كرة مرتدة من الحارس نيك بوب اثر تسديدة قوية للبرتغالي برناردو سيلفا من داخل المنطقة فتابعها بيسراه من مسافة قريبة على يسار الحارس (3).

وهو الهدف الرابع لجيزوس هذا الموسم، سهّل به مهمة فريقه الذي فرض سيطرة مطلقة على المجريات وصنع أكثر من فرصة للتسجيل تناوب مهاجموه على إهدارها حتى نجح رحيم سترلينغ في ترجمة تمريرة عرضية قوية للألماني إلكاي غوندوغان من داخل المنطقة فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (38).

وهو الفوز التاسع على التوالي لمانشستر سيتي والرابع عشر هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 47 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد ايفرتون، بفارق ثلاث نقاط امام جاره مان يونايتد الذي دك شباك ضيفه ساوثمبتون بتسعة اهداف نظيفة الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

ولم يخسر مانشستر سيتي منذ سقوطه امام توتنهام في المرحلة التاسعة في 21 نوفمبر الماضي.

وقال مدرب سيتي الاسباني بيب غوارديولا «علينا القيام بعملنا. خطأ كبير التفكير في الفرق الأخرى. عندما كنا في المركز الثاني عشر كنا نفكر في نسيان الدوري الإنكليزي، إذا كان بإمكاننا تحقيق التواجد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل». واضاف «الأمر لا يتعلق بالارقام والاحصائيات. إنها دائمًا المباراة التالية والمباراة التالية».

ووجه برايتون ضربة قاسية لليفربول في سعيه الى الدفاع عن لقبه عندما أوقف صحوته بعد فوزين متتاليين وألحق به الخسارة الرابعة هذا الموسم بالفوز عليه 1-0.

وكان ليفربول يمني النفس بكسب النقاط الثلاث للابقاء على فارق النقاط الاربع التي تفصله عن مانشستر سيتي قبل قمتهما المرتقبة الاحد المقبل على امل حسمها في صالحه وتضييق الخناق على رجال غوارديولا وتعزيز حظوظه في الدفاع عن اللقب، لكن برايتون قلب التوقعات وحقق فوزا مستحقا هو الثاني على ليفربول في تاريخ مواجهتهما بعد الاول 2-1 عام 1982 على ملعب أنفيلد. وهي الخسارة الثانية على التوالي لليفربول على ارضه بعد الاولى امام بيرنلي بالنتيجة ذاتها قبل أسبوعين.

وواصل هجوم ليفربول الذي افتقد الى خدمات نجمه السنغالي ساديو مانيه للمباراة الثانية تواليا بسبب الاصابة، فشله في هز الشباك للمباراة الثالثة تواليا على ارضه. وفاجأ برايتون أصحاب الارض بهدف اثر هجمة منسقة انهاها الكولومبي ستيفن الساتي بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة ارتطمت بالبلجيكي لياندرو تروسار وسكنت الزاوية اليسرى للحارس كوامهين كيليهير (56).

ولم تنفع الالماني يورغن كلوب التبديلات التي قام بها بعد الهدف باشراكه البلجيكي ديفوك اوريغي واليكس تشامبرلاين وكورتيس جونز مكان السويسري شيردان شاكيري والهولندي جورجينيو فينالدوم (64) والبرازيلي روبرتو فيرمينو (78).

وتراجع ليفربول الى المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 40 نقطة بفارق نقطتين خلف ليستر سيتي الذي استعاد توازنه بعد تعادل وخسارة عندما عمق جراح مضيفه فولهام بفوز بهدفين نظيفين سجلهما النيجيري كيليتشي إهياناتشو (17) وجيمس جاستن (44) اثر تمريرتين حاسمتين من جيمس ماديسون.

وحذا ايفرتون حذو ليستر سيتي واستعاد توزانه بعد تعادل وخسارة عندما تغلب على مضيفه ليدز يونايتد بهدفين للايسلندي جيلفي سيغوردسون (9) ودومينيك كالفرت ليوين (41) مقابل هدف للبرازيلي رافينيا (48).

وعزز ايفرتون موقعه في المركز السادس برصيد 36 نقطة مع مباراة مؤجلة، بفارق نقطتين خلف وست هام الذي حقق فوزا ثمينا على مضيفه استون فيلا بثلاثة اهداف للتشيكي توماس سوتشيك (51) وجيسي لينغارد (56 و83) مقابل هدف لاولي واتكينز (81).

