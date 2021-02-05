برشلونة عاد من بعيد أمام غرناطة

دوليه

حقق برشلونة «ريمونتادا» جديدة أنقذته من خروج مدو من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا بقلبه الطاولة على مضيفه غرناطة محولا تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز 5-3 بعد التمديد أول من أمس، ليلحق بليفانتي الفائز على فياريال 1-0 بعد التمديد أيضا.

وانضم برشلونة وليفانتي إلى إشبيلية الذي كان حجز بطاقته بفوزه على مضيفه الميريا من الدرجة الثانية 1-0 الثلاثاء.

في المباراة الاولى، كان غرناطة في طريقه الى بلوغ الدور نصف النهائي بعد تقدمه حتى الدقيقة 88 بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي كينيدي (33) والمخضرم روبرتو سولدادو (47)، قبل أن يسجل الفريق الكاتالوني هدفين بواسطة حارس مرمى أصحاب الارض آرون اسكونديل بالخطأ في مرماه (88) والمدافع جوردي ألبا (90+2) فارضا الاحتكام الى شوطين اضافيين كانت فيهما الكلمة للضيوف الذي سجلوا ثلاثة اهداف.

وكان برشلونة تأهل إلى الدور ربع النهائي بشق الأنفس حينما فاز على رايو فايكانو من الدرجة الثالثة 2-1 في ثمن النهائي.

وبعكس مجريات المباراة افتتح غرناطة التسجيل من اول تسديدة بين الخشبات الثلاث بعد خطأ من المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي الذي خسر الكرة امام ألبرتو سورو، فمررها بدوره الى كينيدي الذي لم يجد صعوبة في هز شباك الحارس الالماني مارك-اندريه تير شتيغن (33).

وأعاد صاحب الارض الكرّة في الشوط الثاني بعدما سجل الهدف الثاني من هجمة مرتدة وصلت الى سولدادو الذي انفرد بتير شتيغن وسدد كرة ارضية داخل المرمى (47).

واجبر غريزمان الحارس المتألق اسكونديل على تسجيل هدف الأمل في مرماه بالنيران الصديقة بعدما سدد كرة اثر تمريرة من ميسي اصطدمت بالعارضة وبالحارس لتستقر في الشباك (88).

وتوالت لمسات ميسي وغريزمان ومنها وصلت الكرة الى الفرنسي الذي مرر رأسية إلى ألبا فتابعها بالطريقة ذاتها هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي سيناريو حبس الانفاس، سجل غريزمان الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 100، قبل أن يعادل فيديريكو «فيدي» فيكو بعد ثلاث دقائق فقط من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعدما دفع المدافع الاميركي سيرجينو ديست المهاجم كارلوس نيفا (103).

وأعاد فرينكي دي يونغ التقدم مجددا لبرشلونة بتسجيله الهدف الرابع بعد تسديدة من ميسي لم يتمكن الحارس من صدها بالشكل الصحيح فعادت الى الهولندي (108)، قبل أن يختتم ألبا المهرجان التهديفي بهدف خامس اثر تمريرة عرضية من غريزمان تابعها الاسباني صاروخية «على الطاير» في المرمى الاندلسي (113).

في المباراة الثانية، سجل المهاجم البديل روجر مارتي هدف الفوز للمضيف في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للشوط الاضافي الثاني.

