سان جرمان وليون يضغطان على ليل

دوليه

أحرز ليل فوزه الخامس تواليا وعزز صدارته للدوري الفرنسي عندما تغلب على مضيفه بوردو 3-0، فيما واصل ليون وباريس سان جرمان الضغط عليه بفوز الاول على ديجون 1-0 والثاني على نيم 3-0 أول من أمس في المرحلة الثالثة والعشرين.

في المباراة الاولى، رفع ليل رصيده الى 51 نقطة وضمن بقاءه في الصدارة لاسبوع آخر على الاقل، فيما تجمد رصيد بوردو الذي تلقى خسارته الثانية تواليا عند 32 نقطة في المركز العاشر الموقت. ويدين المتصدر بفوزه إلى لاعبيه الدولي التركي يوسف يازيجي (54) والمهاجم الاميركي تيموتي وياه (66) والكندي جوناثان دايفيد (89).

وواصل ليل انتفاضته محققا فوزه الخامس على التوالي معتمدا على صلابته الدفاعية حيث لم تهتز شباكه في الدوري سوى 7 مرات هذا الموسم.

في الثانية، حافظ ليون على الوصافة بفوزه على ديجون بهدف، سجله البرازيلي لويس باكيتا بعد تمريرة من الكاميروني توكو إيكومبي، فسدد الى يمين الحارس السويسري أنتوني راكيوبي (22).

وعلى ملعب “بارك دي برانس”، استعاد باريس سان جرمان نغمة الانتصارات بعد خسارته المفاجئة أمام لوريان في المرحلة السابقة بفوزه على نيم 3-0 بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ومن دون نجمه البرازيلي نيمار الموقوف.

ورفع سان جرمان رصيده الى 48 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق نقطة عن ليون.

وافتتح نادي العاصمة التسجيل بفضل الارجنتيني دي ماريا التسجيل بعدما اقتنص كرة اثر خطأ في التمرير من لاعب الوسط لامين فومبا لينفرد بالحارس بابتيست رينيه ويسجل من دون أي صعوبة (18)، وهو هدفه الخمسين في الدوري الفرنسي والـ 86 في مختلف المسابقات منذ التحاقه بالنادي الباريسي.

وتألق دي ماريا مرة اخرى بتمريرة حاسمة الى الاسباني بابلو سارابيا تابعها برأسه في الشباك (36)، مسجلا هدفه الرابع هذا الموسم.

واضاف سان جرمان الهدف الثالث في الشوط الثاني بفضل هدافه الشاب كيليان مبابي الذي استثمر كرة من 40 مترا من باريديس، سددها ولم يحرك الحارس رينيه لها ساكنا (68)، رافعا رصيده الى 7 اهداف في تاريخ المباريات التي جمعته مع نيم.

وتابع مرسيليا معاناته بعدما فرض بتقدمه بهدفين امام لنس ليخرج متعادلا 2-2. وفي مباريات اخرى، قلب بريست تأخره بهدفين أمام مضيفه ستراسبورغ إلى تعادل 2-2 في الوقت القاتل.

كما تعادل رين مع لوريان 1-1 ومتز مع مونبلييه بالنتيجة ذاتها، ورينس وانجيه سلبا.

