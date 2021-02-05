بايرن يختبر جاهزيته أمام هرتا برلين

دوليه

يأمل المتصدر بايرن ميونيخ في أن تكون مباراته أمام هرتا برلين الجريح في افتتاح منافسات المرحلة 20 من الدوري الالماني اليوم، أفضل اختبار لجهوزيته قبل الامتحان القاري في قطر حيث يخوض مسابقة كأس العالم للأندية ضمن سعيه لإحراز سداسية تاريخية.

ويمني بطل «البوندسليغا» في الأعوام الثمانية الأخيرة نفسه في أن يحقق فوزه الخامس توالياً في سلسلة بدأها في عقر داره في «أليانز أرينا» في الاسبوع السادس عشر امام فرايبورغ 2-1 وأكملها أمام هوفنهايم 4-1 في المرحلة 19، وتخللها الفوز خارج الديار على كل من أوغسبورغ بهدف نظيف (المرحلة 17) وشالكه برباعية نظيفة (18).

وعلى الورق لا يعتبر اللقاء صعباً للنادي البافاري المتصدر مع 45 نقطة، أمام فريق لم يفز في مبارياته الخمس الأخيرة، حيث تعادل مرة وخسر أربع مرات ويحتل المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.

وفي وقت بات لقب «البوندسليغا” أمراً لا مفر منه لبايرن، قرر هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم بتصويت الاتحاد الدولي في 2020، «التلهي» في تحطيم الأرقام القياسية، بعدما بات مؤخراً أول لاعب يسجل أكثر من 20 هدفاً في النصف الاول من الدوري، ليحتل المركز الثالث في لائحة أبرز الهدافين في «البوندسليغا» برصيد 259 خلف الوصيف كلاوس فيشر (268) والمتصدر المهاجم الأسطوري للنادي البافاري غيرد مولر (365). ويضع ليفاندوفسكي نصب عينيه هدف تحطيم الرقم القياسي للهداف الأسطوري للبايرن، لكنه حالياً يسعى لكسر الرقم القياسي لعدد الاهداف المسجلة في موسم واحد والذي يملكه مولر نفسه وقد حققه موسم 1971-1972 مع 40 هدفاً.

واقترب المهاجم البولندي من تحطيم الرقم القياسي الموسم الماضي بتسجيله 34 هدفاً، فيما وصل هذا الموسم إلى 24 هدفاً، كما دك شباك منافسيه في المباريات التسع الاخيرة في الدوري محققاً رقماً قياسياً جديداً مع 25 هدفاً في 19 مباراة.

