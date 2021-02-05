كليبرز هزم كليفلاند

دوليه

غداة خسارة في اللحظات الأخيرة أمام بروكلين نتس، عاد بول جورج بحافز أكبر لقيادة فريقه لوس أنجليس كليبرز 121-99 على كليفلاند كافالييرز في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، وتجنيبه الدخول في سلسلة خسارات متتالية للمرة الأولى الموسم الحالي. وأحرز جورج ثماني ثلاثيات، وهو رقمه الأعلى هذا الموسم، في طريقه إلى تسجيل 36 نقطة، ليبقى كليبرز الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يخسر مباراتين متتاليتين.

فقد سقط ثاني ترتيب المنطقة الغربية أول من أمس أمام مضيفه نتس، ولم يتمكن من الصمود في وجه الثلاثي كيفن دورانت، جيمس هاردن، وكايري إيرفينغ، ليّمنى بهزيمته الثانية في 12 مباراة(124-120). ويعتبر جورج الخسارة واللعب السيء فرصة للتعرف إلى نفسه وتحسين مهاراته.

وقال اللاعب الذي سجل ثماني من أصل تسع تسديدات ثلاثية إن «الليلة الماضية كانت استعداداً رائعاً لهذه الليلة. لقد قمت بعمل سيئ في تسديداتي، قلت لنفسي إذا سنحت لي الفرصة نفسها، هذه المرة سأسجلها». وأضاف «قام زملائي في الفريق بعمل رائع في البحث عني. لقد هيأوا لي كل شيء وفسحوا لي المجال».

