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دوليه

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هازارد يغيب من جديد


اعلن ريال مدريد طبيعة الإصابة، التي تعرض لها لاعبه البلجيكي، إيدين هازارد، أمس خلال مران الفريق.وانسحب هازارد ولم يكمل المران، وخضع لمزيد من الفحوصات الطبية، لمعرفة سبب الآلام التي يشعر بها. وقال النادي الملكي عن ذلك، في بيان رسمي: «بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا، إيدين هازارد، من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص إصابته في عضلة المستقيم الأمامي للفخذ الأيسر.. وفي انتظار أي تطورات جديدة بشأن حالته».ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، فإن مدة غياب هازارد عن المباريات، ستتراوح بين 4 و6 أسابيع.


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