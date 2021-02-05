بالميراس وصل الدوحة

دوليه

حط العملاق البرازيلي بالميراس، الفائز بلقب كونميبول كوبا ليبرتادوريس، رحاله بالعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وفور الوصول لمطار حمد الدولي، خضع الفريق البرازيلي بكامل طواقمه الفنية والإدارية لفحص كوفيد-19 قبل التوجه إلى مقر إقامتهم.

وتعليقاً على مشاركته في البطولة، أعرب البرتغالي أبيل فيريرا مدرب بالميراس عن سعادته بالتواجد في قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكداً أن البطولة تحتل أهمية كبرى لدى عشاق بالميراس وأنها فرصة لاختبار قدرات الفريق أمام مجموعة من أعرق الفرق في العالم.

وكان بالميراس قد تأهل للمشاركة في البطولة بعد تغلبه على مواطنه سانتوس في نهائي كأس ليبرتادوريس قبل أيام على ستاد ماراكانا الشهير بهدف دون رد ليتوج بلقب بطل اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول).

وستكون أولى مواجهات بالميراس، يوم الأحد في الدور نصف النهائي على ستاد المدينة التعليمية المونديالي أمام الفريق الفائز من مباراة الدور الثاني بين ناديي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وتيجريس أونال المكسيكي.

وفي حال تأهله للمباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 11 فبراير على ستاد المدينة التعليمية، سيتعين على البرازيليين لحسم اللقب تخطي الفائز من مباراة بايرن ميونيخ الألماني والفريق المتأهل من مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري.

