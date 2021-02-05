النشاط الرياضي توقف مجدداً

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أعلنت الهيئة العامة للرياضة يوم أمس إيقاف النشاط الرياضي اعتباراً من يوم بعد غدٍ ولمدة شهر قابلة للتمديد، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء التي اعتمدها خلال اجتماعه الاستثنائي مساء الأول من أمس، ومراعاة للأوضاع الإنسانية التي تمر بها البلاد جراء تفشي جائحة كورونا، وتسارع انتشار السلالات الجديدة من الفيروس.

ومن منطلق حرصها على صحة وسلامة أعضاء الهيئات الرياضية والعاملين بها واللاعبين والإداريين وجهت الهيئة باستمرار حظر التجمعات داخل الهيئات الرياضية بكل أنواعها، وأيا كان سببها، وخصت في تعميمها بالذكر الجمعيات العمومية (العادية وغير العادية)، كما طلبت وقف قيد العضوية الجديدة وسداد الاشتراكات السنوية بالأندية الرياضية اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى اشعار آخر على ان تستكمل المدة بعد زوال الظروف الاستثنائية.

وبينما دعت الهيئة الاتحادات لوقف الأنشطة الرياضية لمدة شهر، خاطبت في الوقت ذاته الهيئات الرياضية التي تنتظرها استحقاقات دولية مهمة للمنتخبات الوطنية لرفع كتاب لطلب الاستثناء من وقف النشاط وذلك لعرضه على الجهات المعنية.

وعقب اجتماعه مع رؤساء الاتحادات لإبلاغهم بدعوة مجلس الوزراء لوقف الأنشطة اعتباراً من يوم الأحد، قال نائب مدير الهيئة العامة للرياضة د. صقر الملا إن رؤساء الاتحادات تفهموا هذا القرار من اجل حماية المجتمع الكويتي من خطورة التفشي السريع للسلالات الجديدة لفيروس كورونا.

وبشأن رحلة إعداد الأبطال الأولمبيين والمنتخب الأول لكرة القدم الذي تنتظره استحقاقات مهمة في شهر مارس أفاد الملا انه سيتم رفع كتاب رسمي بهذا الأمر، ودراسة استثناء الأزرق والأبطال الأولمبيين من قرار وقف الأنشطة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية ووزارة الصحة لرفع تقرير بهذا الشأن الى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لعرضه على مجلس الوزراء.

وسيخوض الأزرق مواجهة ودية مع المنتخب السوري يوم 4 مارس قبل ان يلعب مباراتين ضد أستراليا والأردن في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة الى مونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين يومي 25 و31 مارس.

ونوه الملا بأهمية استمرار التدريبات الرياضية لكنه قال ان هناك اختراقا حدث للاشتراطات الصحية في بعض الأندية والاتحادات التي سمحت للجماهير بالحضور بأعداد كبيرة في ظل هذه الظروف التي تتطلب التزاما مضاعفاً لحماية الجميع. أما بالنسبة لتأشيرة دخول البلاد للمحترفين، فقال: «نحن على علم تام بالعقبات التي تمر بها الأندية والاتحادات بخصوص هذا الأمر والالتزامات المترتبة عليها .. وخصوصا اتحاد الكرة، وهذا الأمر سنأخذه بالحسبان وسيتم رفع مذكرة تتضمن المسببات والمعوقات التي يمرون بها والترتيبات المالية والإدارية والفنية المترتبة على هذا التوقف.. وسيتم النظر فيه خلال الاجتماع المقبل مع اللجنة الأولمبية ووزارة الصحة».

من ناحيته، أفاد نائب رئيس اتحاد الكرة أحمد عقلة ان الاتحاد خاطب الهيئة لاستثناء النشاط الكروي المحلي من قرار الإيقاف نظراً لارتباط الأزرق باستحقاقات مهمة في التصفيات الآسيوية.

من جانب آخر، أصدر النادي العربي بياناً يوم أمس أعلن فيه رفضه القاطع والتام للقرار الأخير الصادر من اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والقاضي بإيقاف النشاط الرياضي في البلاد.

وأكد العربي ان القرار في غير محله ويفتقر إلى الواقعية، داعياً في الوقت نفسه رؤساء الأندية لاجتماع طارئ، ومطالباً الاتحادات الرياضية بانتظار القرارات من الأندية في هذا الشأن.

وشدّد العربي على عدم وجود أي مخالفة للاجراءات الاحترازية الصحية من قبل الأندية أو الاتحادات الرياضية، حيث تم الالتزام التام بها، مع سير المسابقات والتدريبات وفق ما تم تقريره من قبل اللجنة الثلاثية.

وأوضح العربي للجهات المسؤولة ان الأنشطة الرياضية حول العالم كله مستمرة مع مراعاة الاجراءات الاحترازية، حيث لم يتم ايقاف النشاط الرياضي في أي دولة.

وشدّد العربي على أن اتخاذ هذا القرار المفاجئ بايقاف النشاط الرياضي سيضر جميع الأندية المحلية الملقى على كاهلها التزامات مالية ضخمة، من عقود لاعبين محترفين ومدربين أجانب، وفي حال الاصرار على قرار الايقاف يجب على الحكومة تعويض الأندية ماديا كي تتمكن من تسديد التزاماتها.

وأضاف: «كما ان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمامه استحقاقات دولية كثيرة ابرزها خوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا ومونديال 2022 في نهاية مارس المقبل، وقرار الايقاف سيضر الأزرق ولا يقف في صالحه اطلاقاً، ونحمل متخذي القرار مسؤولية أي اخفاق». وفي ختام بيانه أوضح النادي العربي ان الهيئة العامة للرياضة لا يحق لها ايقاف قيد العضوية الجديدة وسداد الاشتراكات السنوية في الأندية، وان اتخاذ مثل هذا القرار يخالف الأنظمة الرياضية المعمول بها في الأندية.

