الخباز: يجب استمرار تدريبات الأندية

محلية

أكد أمين سر اتحاد كرة السلة عبدالرحمن الخباز أن الاتحاد سيعلق نشاطه اعتبارا من الاحد استجابة لدعوة مجلس الوزراء ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الخباز أنه طلب خلال اجتماع اللجنة الثلاثية مع الاتحاد الرياضية أمس ضرورة استمرار تدريبات الأندية للمحافظة على جاهزية اللاعبين في حال تمت اعادة النشاط بعد التعليق، مؤكداً أن من الصعب إيقاف التدريبات نظراً لأن اللاعبين يحتاجون أن يحافظوا على لياقتهم البدنية ومستواهم الفني من خلال التدريبات، وقال :”في حال تم إيقاف تدريبات الأندية فأن العودة إلى المنافسة ستحتاج إلى وقت أطول بكثير من شهر أو شهرين». وشدد الخباز على أن صحة الإنسان ومنع انتشار عدوى كورونا يعتبر أولوية لأي جهة رياضية ضمن جهود أجهزة الدولة في مكافحة الفيروس، وقال: «بصورة عامة الرياضيون يتمتعون بصحة جيدة لذلك هم ليسوا الفئة الأولى المستهدف حمايتها وهو ما يسمح بامكانية استمرار تدريبات الأندية من أجل المحافظة على اللياقة البدنية والتي ستساعدهم بصورة عامة في المحافظة على صحة ابدانهم وحمايتها من آثار الفيروس».

