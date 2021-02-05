الشبيب: التعليق أوقف عملاً جباراً للاتحاد

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قال رئيس اتحاد الكرة الطائرة د. عبدالهادي الشبيب أن قرار تعليق النشاط الرياضي سيؤثر دون شك على مستوى بطولة دوري الكرة الطائرة، لكن بالتأكيد يجب تقبله في ظل سعى الجهات المسؤولة في الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وأكد الشبيب انه من الناحية الرياضية فان التعليق سيوقف عملا جبارا قام به الاتحاد من أجل الوصول لهذا المستوى المتميز الذي ظهرت عليه بطولة دوري الكرة الطائرة والتي أخذت حيزا كبيرا من اهتمام الجماهير الرياضية نظراً للندية والاثارة المصاحبة لمباريات البطولة، وقال: «منذ سنين طويلة لم تظهر المنافسة بهذا الشكل الذي تملك فيه الفرق الاربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي نفس الفرصة في التتويج باللقب»، وتابع :»حاولنا أن نستثني منافسات المربع من التعليق نظراً لأننا نحتاج وقتا قصيرا كونها البطولة التي تبقى بها فقط 12 مباراة لكن المسؤولين أصروا على ضرورة اتباع تعليمات مجلس الوزراء والجهات الصحية”، مؤكداً أن الاتحاد رفع تقرير بالاثار المالية والفنية المترتبة على التعليق خصوصا فيما يتعلق بموضوع المحترفين والتحضير للمشاركات الخارجية.

