«يد الكويت» من ذهب

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احتفل الكويت بلقب دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد أول من أمس للمرة التاسعة على التوالي والحادية عشرة في تاريخه بعد فوزه على القادسية 28-24 ضمن الجولة الأخيرة من البطولة التي شهدت أيضاً فوز العربي على خيطان 31-24، كما بلغ الفحيحيل دوري الدرجة الممتازة بفوزه على اليرموك 30-26 في ختام منافسات دوري الدرجة الأولى.

ورفع الأبيض الذي حقق الانتصار في جميع مبارياته الـ14 في البطولة، إلى 28 نقطة، يأتي بعده القادسية بـ23 نقطة، والعربي ثالثاً 17 نقطة، وكاظمة رابعاً 15 نقطة، والسالمية خامساً 12، ثم برقان في المركز السادس 10 نقاط، والقرين سابعاً 5 نقاط، وأخيراً خيطان نقطتين والذي هبط إلى الدرجة الأولى.

وبهذا التتويج أكمل «يد الأبيض» سلسلة القابة للمرة التاسعة على التوالي من أصل 11 لقبا حققها إلى الآن وهو ما يعكس الطفرة الكبيرة التي حدثت للفريق في الأعوام العشرة الأخيرة ومكنته من السيطرة التامة على اللعبة وتحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، إذ لم يخسر الأبيض طوال المواسم التسعة سوى مرة واحدة في الموسم الماضي أمام السالمية وهو ما يعتبر انجازا غير مسبوق على المستوى المحلي والقاري.

وقال مدرب الكويت الوطني هيثم الرشيدي الذي حقق لقبه الثاني على التوالي مع الفريق أن لقب الموسم الحالي كان الأصعب لأن المنافسة كانت قوية جداً من بقية الفرق والتعويض صعب، مضيفا: «خضنا كل مباراة على أنها بطولة ووضعنا تركيزنا على الفوز بشكل كبير وهو ما مكننا من تحقيق الهدف»، وأضاف الرشيدي : «سنستعد الآن لبطولة الكأس وسنرى أن كانت هناك مشاركات خارجية»، مؤكداً أن هدف الأبيض المقبل تحقيق بطولة خارجية باسم الكويت.

ووضعت سيطرة الأبيض على ألقاب كرة اليد المحلية بصورة مطلقة طوال الأعوام التسعة الماضي، بقية الأندية في موقف صعب إذ يجب عليها أن تدعم فرقها بصورة أكبر وتوفر لها العوامل التي من شأنها أن تجعلها منافسة بشكل جدي على الألقاب.

