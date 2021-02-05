خيطان أجبر الكويت على التعادل السلبي

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أجبر خيطان منافسه الكويت على التعادل السلبي خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على ستاد نادي الكويت ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الكويت رصيده الى 5 نقاط، بينما وضع خيطان أول نقطة في رصيده.

ويخوض العربي مواجهة قوية عندما يحل ضيفاً على الشباب، بينما يبحث كاظمة عن فوزه الأول في المسابقة عندما يستضيف الساحل اليوم ضمن الجولة الثالثة التي تختتم غداً السبت بمواجهة قوية تجمع القادسية مع السالمية. في المباراة الأولى، يشد العربي الرحل إلى الأحمدي لمواجهة الشباب بحثاً عن 3 نقاط جديدة يضيفها إلى رصيده البالغ 4 نقاط من تعادل مع الكويت في الجولة الأولى وفوز على كاظمة في الثانية، وظهر الأخضر بصورة لا بأس بها في أول جولتين فتمكن من العودة في اللقاء الأول وخطف نقطة من الأبيض، فيما قلب تخلفه بهدف إلى فوز مستحق على كاظمة في الجولة الماضية بفضل هدفي مهاجمه الفلسطيني عدي الدباغ. ويدرك الكرواتي انتي ميشا مدرب العربي أن مهمته ليست سهلة على الإطلاق في مواجهة فريق المدرب المونتنيغري بوباتو سلافيلوب الذي ظهر بصورة مميزة جداً في الجولة الماضية وهزم السالمية 2-1 وكان بمقدوره تسجيل المزيد من الأهداف. ويملك الشباب 3 نقاط من ذلك الفوز مع العلم أن الفريق خسر أمام النصر المتصدر في الجولة الأولى بهدف دون رد. وفي المباراة الثانية، يسعى كاظمة الذي يتذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط إلى تسجيل الفوز الأول والابتعاد عن مراكز الخطر، بيد أن مهمته لن تكون سهلة أمام الساحل القادم من خسارة غير مستحقة أمام الكويت 2-3. وازدادت الضغوط على مدرب كاظمة الإسباني روبرتو بيانكي الذي لم يحدث تغييراً واضحاً في أداء الفريق رغم التغييرات الكثيرة التي طرأت على التشكيلة، دون اغفال أن الفريق لا يضم محترفين على مستوى الطموح.

أما الساحل الذي يمتلك 3 نقاط حصدها من الفوز على خيطان في الجولة الأولى، فقدم مستوى مميزا أمام الكويت وتقدم مرتين 1-0 و2-1 قبل أن يخسر بركلة جزاء مشكوك في صحتها في الوقت بدل الضائع.

وتختتم الجولة غداً بمواجهة قوية تجمع الجريحين: القادسية القادم من خسارة أمام النصر، والسالمية الذي خسر أمام الشباب في الجولة الماضية. ولا شك أن مباراة الغد تحمل أهمية كبيرة للفريقين اللذين اعتادا على المنافسة على اللقب مع الكويت.

وربما تكون مباراة الغد الفرصة الأخيرة للإسباني بابلو فرانكو الذي لم يحقق المطلوب مع الأصفر خلال الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق، وتحدثت أخبار عن دخول إدارة الأصفر في مفاوضات مع الوطنيين محمد إبراهيم وناصر الشطي لخلافة بابلو.

ورغم أن الضغوط التي يعاني منها مدرب السالمية الوطني محمد المشعان أقل من تلك التي يعاني منها فرانكو، إلا أنه مطالب بالفوز من أجل البقاء قريباً من فرق الصدارة. وعلى المشعان أن يجد حلاً للحالة الدفاعية التي ظهر عليها الفريق أمام الشباب، بينما ينبغي على فرانكو البحث عن حلول هجومية أكثر.

