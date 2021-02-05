الإمارات على بُعد 5 أيام عن المريخ

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أبوظبي - الوكالات: أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة على بعد 5 أيام من كتابة اسمها بحروف من نور في سجلات تاريخ البشرية باعتبارها خامس دولة في العالم تصل بنجاح إلى كوكب المريخ. وفي حال نجاحها من المحاولة الأولى، ستكون الامارات حققت إنجازاً عالمياً يفوق نسبة نجاح الوصول إلى مدار الكوكب الأحمر والتي لاتتعدى 50%. ومع اقتراب «مسبار الأمل» الذي انطلق في 20 يوليو 2020، قاطعاً حوالي 493 مليون كليومتر من الوصول إلى محطته النهائية حول مدار المريخ، تواجه الرحلة المريخية ذات المهمة العلمية غير المسبوقة عالمياً أصعب مراحلها وأكثرها دقة وتعقيداً، وهي مرحلة الدخول إلى مدار المريخ. وكان المسبار قد أنجز بنجاح، منذ انطلاقه قبل نحو7 أشهر من قاعدة تناغاشيما اليابانية على متن الصاروخ «إتش 2 إيه» مرحلتين هما مرحلة الإطلاق، ومرحلة العمليات المبكرة، وهو الآن على وشك إنجاز المرحلة الثالثة وهي «الملاحة في الفضاء» التي استغرقت أطول مدة زمنية، وجرت فيها بنجاح 3 مناورات دقيقة لتوجيه المسبار ليكون في المسار الأكثر دقة للوصول إلى وجهته قبل أن تبدأ بعد 4 أيام (التاسع من فبراير) المرحلة الرابعة الأكثر صعوبة ودقة وخطورة وهي مرحلة الدخول إلى مدار المريخ ويعقبها مرحلتان هما الدخول إلى المدار العلمي ثم المرحلة العلمية. وتكمن صعوبة ودقة وخطورة المرحلة الرابعة من رحلة المسبار «مرحلة الدخول إلى المريخ» في كون المسبار سيعمل بشكل ذاتي ومن دون تدخل بشري، بخفض سرعته البالغ متوسطها 121 ألف كيلومترا في الساعة إلى 18 ألف كيلومترا في الساعة خلال 27 دقيقة تكون خلالها الاتصالات منقطعة مع المسبار بشكل مؤقت. ويتولى فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» الاتصال مع المسبار عن طريق مركز التحكم الأرضي في الخوانيج بدبي.

