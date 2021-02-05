في زمن «كورونا».. 5 أعشاب سحرية تخلصك من مشاكل الجهاز التنفسي

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يحتاج الكثير من الناس في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد- 19» إلى الاهتمام بصورة خاصة بصحة الرئة والجهاز التنفسي.

وقدم موقع «تايمز نيوز ناو» المتخصص مجموعة من الأعشاب والتوابل، وصفها بالسحرية في حماية وتعزيز صحة الرئة، ومنع التعرض لأي مشاكل أو اضطرابات في الجهاز التنفسي.

وتفيد الرئة الصحية بصورة كبيرة في تقليل الأعراض أو تقليل المخاطر في حالة إصابة الشخص بعدوى «كوفيد- 19». وجاءت تلك الأعشاب السحرية على النحو التالي:

1 الزعتر: يعتبر هذا العشب الأخضر الذي يطلق عليه «الزعتر»، أحد أشهر الأعشاب المنتشرة في معظم المطابخ حول العالم، ولكنه غني أيضا بمضادات الأكسدة، مثل الأبيغنين واللوتين.

وتساعد مضادات الأكسدة جسمك على مقاومة الالتهاب، وتساعد هذه العشبة أيضًا على استرخاء الشعب الهوائية وتنظيف الرئتين.

2 الكركم: الكركم من التوابل التي لها فوائد صحية هائلة، ويشتهر الكركم مضادات أكسدة عديدة، التي تمتاز بخصائصها المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة في تقليل الالتهاب، والحفاظ على ممرات الهواء نظيفة. ويعتبر الكركم أيضًا مضادًا طبيعيًا للفيروسات، مما يساعد على إبقاء الالتهابات الفيروسية التي تؤثر على الرئتين بعيدة، وتعزز صحة الجسم بشكل عام.

3 المردقوش: يعتبر المردقوش، أو كما يطلق عليه في بعض المناطق بالوطن العربي «البردقوش» أحد الأعشاب الشائعة في المطبخ الإيطالي، علاوة على أنه يمتلك فوائد صحية مذهلة للرئتين، بسبب احتوائه على حمض الروزمارينيك، الذي يساعد على تقليل الحساسية المسببة للالتهابات في الجهاز التنفسي.

ويحتوي المردقوش أيضا على مركب الكارياكرول، الذي يساعد على تخفيف احتقان الرئتين.

ويحتوي المردقوش أيضا على خصائص مضادة للميكروبات، مما يساعد على إبعاد العدوى ومسببات الأمراض.

4 عرق السوس: يعتبر أحد العلاجات المنزلية الأكثر شيوعا في العالم، لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والسعال، كما أنه يعتبر من المشروبات الشهيرة في الوطن العربي.

كما أن عرق السوس يحتوي على مكونات تساعد على تخفيف احتقان الرئتين وإنتاج مخاط صحي.

5 غلوي (قطر القمر): ذاع صيت عشبة غلوي أو كما تعرف في بعض الدول باسم «قطر القمر» خلال جائحة «كوفيد- 19»، كطريقة فعالة لحماية الرئتين، وبالتالي الجسم كله.

وتحتوي عشبة غلوي على خصائص مضادة للميكروبات، التي تساعد في معالجة الفيروسات المسببة للأمراض، والتي يمكن أن تؤثر على الرئتين، وتساعد على تقليل الالتهابات وتحافظ على صحة الرئتين.

