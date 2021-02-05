سحب وتعليق تسجيل دواء «بروفينال»

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أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبدالله البدر عن اصدار ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية قرارا بسحب وتعليق تسجيل مستحضر «بروفينال» شراب من انتاج شركة جلفار الاماراتية. وأوضح البدر ان هذا الاجراء جاء بناء على التعميم الصادر من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الامارات العربية المتحدة بلد المنشأ للمستحضر لعدم مطابقة عدد من التشغيلات للمواصفات المعتمدة لكمية المادة الفعالة ووجود ترسبات غير ذائبة اعلى جدار الزجاجة لا تذوب بالرج. وأضاف ان تعليق تسجيل المستحضر في الكويت سيستمر لحين التحقق من مطابقة التشغيلات الجديدة للمواصفات المعتمدة، لافتا الى ان التشغيلات غير المطابقة للمواصفات غير متوافرة في الكويت. وأشار الى انه منذ عام 2018 لم يتم التصريح بالتداول لمستحضر «بروفينال» شراب، مؤكدا ان اي دواء يجب ان يخضع للتحليل للتأكد من جودته بمختبرات ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية قبل السماح بتداولها.