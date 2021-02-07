ثامر العلي: الانتشار الأمني والاستعداد لتلبية نداء الواجب

أول النهار

قام وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بجولة تفقدية مفاجئة في نطاق منطقة محافظة الجهراء ومديرية أمنها ومخفر سعد العبدالله ونطاق المنطقة ومخفر كبد.

وأكد الوزير العلي خلال جولاته الميدانية للوقوف على الحالة الأمنية ومدى الاستعداد والجهوزية في القطاعات الميدانية في الوزارة على ضرورة اليقظة والانتباه في متابعة الحالة الأمنية في البلاد، وفرض الانضباط والالتزام بالقانون لتحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال جولاته الأمنية الميدانية المفاجئة يوم الخميس الماضي في نطاق محافظة الجهراء، للاطلاع على الأحوال الأمنية ومدى استقرارها إذ بدأت بجولة في شوارع المنطقة ومتابعة الحالة الامنية والمرورية، ثم قام بزيارة الى مديرية أمن المحافظة، واطلع على سير الاجراءات الأمنية المتبعة فيها ومدى جهوزية واستعداد العناصر الأمنية وانتشار الدوريات الثابتة والمتحركة، ثم انتقل الى مخفر شرطة سعد العبدالله وسجل بعض الملاحظات في دفتر الأحوال الخاص بها، كما قام بجولة ميدانية في نطاق منطقة سعد العبدالله.

ثم توجه الوزير في جولته الميدانية المفاجئة هذه الى مخفر كبد وعدد من الدوريات الأمنية المنتشرة في نطاق منطقة كبد، والتقى أفراد رجالها المتواجدين على رأس عملهم، واستمع الى ملاحظاتهم وآرائهم حول الوضع الأمني، والصعاب التي يمكن أن تواجههم أثناء تأدية عملهم.

وفي ختام الزيارة أبدى الوزير العلي بعض التوجيهات التي تحقق سرعة وسهولة انجاز الخدمات اليومية للمواطنين والمقيمين، وأوصى بضرورة اليقظة والانتباه والانتشار الأمني، والاستعداد التام على مدار الساعة على تلبية نداء الواجب الوطني، وأكد حرص وزارة الداخلية على راحة وأمن المواطنين والمقيمين.

كما أعرب عن تقديره لجهود رجال المؤسسة الأمنية في هذه المحافظات، مشيداً بتفانيهم في العمل وتأدية الواجبات المنوطة بهم، وأكد على ثقته بهم وباخلاصهم، وتحمل مسؤولياتهم في مواصلة العمل وبذل الجهد لتحقيق الأمن والاستقرار.

الى ذلك ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من تفشي فيروس كورونا المستجد وفي اطار الجهود المبذولة باتخاذ كل الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة هذه الجائحة، فان الوزارة تهيب بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاشتراطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وتطبيق كل قرارات وتعليمات السلطات الصحية.

وشددت الوزارة على أن كل من يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية، ولن تتوانى الوزارة في اتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلا يخالف أحكام القانون رقم 1969/? وقرارات وتعليمات السلطات الصحية، مع الاشارة الى أن عقوبة عدم الالتزام بالتدابير التي تتخذها السلطات الصحية وتعليماتها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

وختاما.. فان الداخلية تناشد جميع المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بقرار منع كل أنواع التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية واقامة الحفلات بما فيها حفلات الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة، ومنع اقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها، ومنع الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.

