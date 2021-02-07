البرجس: 80 متطوعاً من «الهلال الأحمر» يشاركون في حملة التلقيح ضد «كورونا»

أول النهار

أشادت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس بـ«الدور البارز» للمتطوعين لمساندة جهود وزارة الصحة وكوادرها العاملة في حملة التلقيح لفيروس كورونا (كوفيد 19) بمركز الكويت للتطعيم ومقره أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف.

وقالت الأمين العام في (الجمعية) مها البرجس في تصريح ان مشاركة نحو 80 متطوعا ومتطوعة من (الهلال الأحمر) في حملة التلقيح ضد الوباء تأتي من منطلق وطني بغية مساندة وزارة الصحة ودعم الجهود المضنية التي يبذلها أطباء الكويت منذ بداية الجائحة الصحية العالمية.

وأشارت البرجس الى الدور «المميز» للمتطوعين في مساعدة المواطن والمقيم فضلا عن العمل على تطبيق ونشر الارشادات التي عممتها وزارة الصحة بشأن الوقاية من الفيروس ومكافحة انتشار العدوى منوهة في الوقت نفسه بجهود (الوزارة) في التصدي لتفشي الفيروس بحسب ارشادات منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية.

وأوضحت أن المتطوعين يبذلون قصارى جهدهم في سبيل تقديم كل الخدمات لقاصدي مركز التطعيم من المواطنين والمقيمين اذ «عملوا على نقل نحو 2500 شخص من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عبر الكراسي المتحركة فضلا عن توفير الكمامات الطبية والقفازات».

ولفتت البرجس الى جهود جمعية الهلال الأحمر محليا واقليميا ودوليا في سبيل تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لمستحقيها في كل مكان.

