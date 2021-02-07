الخالد: سنعيد بحث إغلاق المشاريع الصغيرة

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أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وافق على إعادة بحث إغلاق المشاريع الصغيرة.

وقال الغانم في تغريدات له: انتهيت من اجتماع مع ممثلي تحالف رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة المتضررة بحضور النائبين عبدالله الطريجي وأحمد الحمد، حيث شرحوا لي الأضرار التي تكبدوها وسيتكبدونها خلال الفترة المقبلة جراء القرارات الحكومية الأخيرة.

‏وطالب الغانم مجلس الوزراء وبشكل واضح بالوقف الفوري للإجراءات التي مست هذا القطاع، لما لها من آثار أسرية واجتماعية ومالية واقتصادية بالغة السوء على أصحاب المشاريع الصغيرة.

وأضاف: تحدثت قبل قليل مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي وافق مشكورا على إعادة بحث الموضوع وسيكون هناك اجتماع اليوم الاحد بين لجنة الطوارئ الوزارية وممثلي أصحاب المشروعات الصغيرة.

وكانت ساحات الارادة وديوانية الصيادين وجمعية المحامين شهدت وقفات اعتصام لعدد من اصحاب الانشطة التجارية واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حملت عنوان لن نغلق احتجاجا على قرارات مجلس الوزراء الاخيرة بشأن اغلاق بعض الانشطة ضمن اجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا. وعبر المشاركون في الاعتصام عن غضبهم بسبب قرار مجلس الوزراء وأعلنوا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيستمرون في تحركاتهم حتى إلغاء القرار، لانهم هم الذين يتكبدون الخسائر والإيجارات الشهرية لا الحكومة التي تهدي قراراتها من امام التلفزيونات ولا تواجه المواطن في الميدان.

وطالب النائب أحمد الحمد الحكومة بوقف الإجراءات التي فرضتها، مؤكدا أن الشباب عانى في فترة الحظر السابقة وسيعاني لاحقا.

وقال: قرارات الحكومة الأخيرة بالعودة للإغلاق تشكل كارثة حقيقية على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين تحملوا الكثير ولم يعد لديهم قدرة على الاحتمال أكثر من ذلك وكثير منهم لم يبدأ عمله بعد صدمة الإيقاف الأولى.

بدوره، أكد النائب مهند الساير أنه وغيره من أعضاء مجلس الأمة يرفضون القرارات السريعة والعشوائية التي تصدر من قبل الحكومة وتعود سلبا على أبناء الشعب وهذا ما حدث مع المعتصمين امام جمعية المحامين.

من جانبه، حمل النائب اسامة الشاهين الحكومة مسؤولية خطأ التعامل مع اعتصام اصحاب المشروعات، وقال: بدلا من تكليف الداخلية بتهديد أصحاب الأعمال المغلقة على اعتصامهم والتعبير عن آرائهم وتحرير المخالفات تجاه مصالحهم، كان الاولى بوزارتي المالية والتجارة دعوتهم لبحث تعويضهم وتخفيف خسائرهم ومعاناتهم، فقد حان وقت تقديم تعويضات لهم وتقديم تفسيرات للشعب عن اي اجراءات تتخذ ضدهم.

من جانبه قال النائب هشام الصالح ان تأجيل الاقساط للمبادرين ليس حلا للمشكلة فالاستحقاق والالتزام المالي قائم كما انه لا يشمل جميع اصحاب العمل، بالنسبة لي الحكومة فاقدة لأهلية وضع الحلول المناسبة والمجرب لا يجرب، ‏ويجب علينا كنواب تبني قانون منصف يدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت بفعل القرارات الحكومية.

بدوره، دعا النائب خليل الصالح الحكومة الى أن تتحمل الخسائر التي وقعت على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعوضهم بشكل مباشر وفوري خصوصا بعد أن أثقلتهم الديون وتلاحقهم القضايا، وأصبحوا بين نار الإيجارات ورواتب العمالة وخسائر التوقف، وهمّ الديون وقال: يا حكومة، أصحاب المشاريع يحتاجون الى إنقاذ سريع ينتشلهم من الأزمة.

من ناحيته، قال النائب عبدالله الطريجي ان على سمو رئيس مجلس الوزراء الاستماع ‏للمواطنين المتضررين من اغلاق مصالحهم التجارية فهؤلاء أبناؤك واخوانك الذين ليس لديهم بعد الله مصدر رزق سوى هذه المحال، فاستمع لهم وأعد النظر في هذه القرارات لأنهم ليسوا المتسببين الفعليين بزيادة الاصابات.

من جهتهم، تقدم النواب محمد المطير وبدر الداهوم وثامر السويط وخالد العتيبي باقتراح بقانون لاسقاط قروض المواطنين، بحيث تجدول وتسدد على اثنتي عشرة سنة على ان يبدأ السداد بداية السنة الثالثة بدفعات شهرية على اصل الدين ومن دون فوائد، نظير ما يتم ايداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل هيئة الاستثمار ومؤسسة البترول ومؤسسة التأمينات الاجتماعية او ودائع عن قيمة اصل الدين بصفة وديعة دون ارباح.