الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف دينار للمخالفين

الأولى

تبدأ الكويت اعتبارا من اليوم الاحد تطبيق القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الثالث من الشهر الحالي لمنع انتشار فيروس كورونا بعد ان تزايدت الاصابات وعادت الى معدلها المرتفع الذي كانت عليه في اكتوبر ونوفمبر الماضيين.

ورغم الاستياء الشعبي بل والنيابي من تلك القرارات التي وصفت بالمتسرعة والعشوائية، فإن الحكومة ماضية في تنفيذها، وعازمة على تطبيقها بمنتهى الجدية، بل وعلى معاقبة المتجاوزين لها او الملتفين عليها.

وكان مجلس الوزراء قد قرر قبل نحو 5 ايام اغلاق كل الانشطة التجارية اعتبارا من الثامنة مساء الى الخامسة فجراً باستثناء الصيدليات ومنافذ تسوق الاغذية والمستلزمات الصحية.

واوقفت القرارات تأجير القاعات والخيام كما منعت التجمعات والاحتفالات، واغلقت الاندية الصحية والصالونات ومحال الحلاقة، فضلا عن منع دخول البلاد لغير الكويتيين.

وعزت الحكومة قراراتها الى ظهور سلالات جديدة من كورونا حول العالم، والى وجوب التعامل مع الجائحة بجدية وصبر حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة.

من جانبه دعا وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي خلال جولات ميدانية قام بها اول من أمس في الجهراء وكبد للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القطاعات الميدانية بالوزارة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون لتحقيق الأمن والاستقرار داعيا الى ضرورة اليقظة والانتباه والانتشار الأمني، والاستعداد التام على مدار الساعة لتلبية نداء الواجب الوطني.

بدورها أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالاشتراطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وتطبيق جميع قرارات وتعليمات السلطات الصحية.

وشددت الوزارة على أن كل من يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية، منوهة الى ان الوزارة لن تتهاون ولن تتوانى في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلا يخالف أحكام القانون وقرارات وتعليمات السلطات الصحية.

واشارت الى أن عقوبة عدم الالتزام بالتدابير التي تتخذها السلطات الصحية وتعليماتها هي الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. وناشدت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بقرار منع جميع أنواع التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية وحفلات الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة، ومنع اقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها، ومنع الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.