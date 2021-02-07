القطاع الخاص.. الحاضر «الغائب» في الفكر الحكومي!

الأولى

ما هي خياراتنا لعصر ما بعد النفط؟ سؤال بديهي، يلخص مكمن الخلل وأساس المشكلة، ويقودنا إلى التأمل بحكمة والعمل سريعاً لمواكبة العصر الجديد ومواجهة التحديات الاقتصادية التي أضافت إليها أزمة جائحة (كوفيد -19) المزيد من التعقيدات. أشار تقرير لمجلة ذي إيكونوميست (The Economist) البريطانية، إلى أن مسار الارتفاع في ميزانيات الدول العربية المعتمدة على النفط قد توقف، وعاجلاً سيشعر الجميع في المنطقة بنتائج التحول المؤلمة مع نهاية عصر النفط الذي بات وشيكاً، فالاضطرابات في أسواق النفط ليست مجرد سحابة عابرة بل هي مؤشر على ما سيكون عليه المستقبل، لذا فلا مفر أمام الكويت من تنويع مصادر الدخل ونموه استعداداً لهذا العصر الجديد، والأهم رفع مساهمة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية من خلال برامج التخصيص والشراكة مع القطاع العام.

ولقد شاءت الأقدار بأن أكون ضمن الوفد الاقتصادي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ/ جابر المبارك خلال زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية في عام 2014، وقد أتيحت الفرصة لأعضاء الوفد الاقتصادي بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء ومعاونيه متمثلين في الشيخ/ صباح الخالد والسيد/ أنس الصالح والسيد/ عبدالمحسن المدعج. وكان يرأس الوفد الاقتصادي آنذاك السيد الفاضل/ عبدالوهاب الوزان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى جانب مجموعة من نخبة رجال الأعمال، الذي يمثلون القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة.

خُصص هذا اللقاء للاستماع إلى آراء واقتراحات وملاحظات ممثلي القطاع الخاص والاستفادة منها في دفع عجلة التغيير والنهوض بالاقتصاد، ومواضيع عدة منها العقبات والمشاكل التي تواجههم في أداء المهام ومنها ملاحظات على الأداء الاقتصادي والإداري للحكومة.

ناقش المشاركون عدداً من النقاط المهمة التي يمكن تلخيصها كالآتي:

1- ضرورة العمل على تغيير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسعي نحو قياس فاعلية المشاريع المدرجة في تحريك العجلة الاقتصادية وضرورة أن يعطى للقطاع الخاص دور مهم في هذه الخطة في مرحلتي الإعداد والتنفيذ ليكون بداية جديدة في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.

2- الالتزام في العمل بجدية وتطبيق القانون على الجميع لمكافحة كل أوجه الفساد.

3- العمل على حل البيروقراطية الحكومية المزمنة، ومراجعة إجراءات الدورة المستندية، التي تتطلب وقتاً وجهداً طويلاً للبت في المشاريع والاتفاقيات، وذلك من أجل إيصال رسالة واضحة من قبل الحكومة، تؤكد من خلالها على جديتها في الإصلاحات الحكومية التي تقوم بها لمواجهة البيروقراطية المزمنة التي تواجه البلد ويعاني منها المواطنون والمقيمون.

وقد لقيت تلك الاقتراحات، حينها ترحيباً شديداً من قبل رئيس مجلس الوزراء والمعاونين له، ووعدوا بتقديم الدعم الكبير لتلك المقترحات لإنجازها، كونها تتماشى مع التوجه الحكومي لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.

وبعد مرور أكثر من 6 سنوات على هذا اللقاء، لاتزال تلك الوعود حبيسة الأدراج، والمشاكل تنتظر الحلول، فالقطاع الخاص حاضر على الورق وغائب عن الواقع. والإدارة المالية من سيئ إلى أسوأ وخير مثال على ذلك مشاكل الموازنة المعلنة من وزارة المالية والخلل الواضح والمستمر في هيكلة الاقتصاد عاماً بعد عام، حتى أصبحنا في قاع القائمة ومؤشر الفساد في ارتفاع مستمر وملحوظ خصوصاً في الآونة الأخيرة.

انطلاقاً من ذلك وبعد كل ما تقدم، فإنني أناشد الجميع بإعطاء الأهمية اللازمة لتحريك المياه الراكدة، ولتكن رؤية دولة الكويت 2035 «كويت جديدة»، هي البوصلة والحل الوحيد والمناسب والضروري لبلدنا للانطلاق في مسيرة تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية ويزكي روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم، يعمل على ترسيخ القيم الوطنية والحفاظ على الهوية الاجتماعية والتنمية البشرية ويوفر البنية الأساسية الملائمة لبيئة أعمال مشجعة ومتطورة.

فهذه الخطة التنموية التي وضعت بجهود مخلصة من المغفور له الشيخ/ ناصر صباح الأحمد وأثنى عليها، المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح (طيب الله ثراه)، انطلاقاً من رؤيته المحنكة وقيادته الحكيمة، لم نرَ جدية في تنفيذها وأرجو ألا يكون مصيرها النسيان كباقي الخطط.

