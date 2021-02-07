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وطن النهار

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القيادة السياسية هنأت ملكة بريطانيا


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة ذكرى اعتلائها العرش، مشيدا سموه بالإنجازات الحضارية البارزة التي حققها بلدها في عهدها على جميع الأصعدة ومعربا سموه عن اعتزازه الكبير برسوخ العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.


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