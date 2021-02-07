اعتصام.. «إلَّا الأرزاق»

وطن النهار

شهدت ساحتا ديوانية الصيادين وجمعية المحامين وقفة احتجاجية ومشاهد كر.. وفر مابين قيادات وزارة الداخلية وأصحاب الصالونات والمطاعم والمقاهي والأندية الصحية والمشاريع الصغيرة احتجاجا على قرار مجلس الوزراء باغلاق محالهم الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد.

وكان رجال وزارة الداخلية رصدوا تحركات المعتصميين الذين توافدوا في أول الأمر على ديوانية الصيادين مع وضع دوريات على الشواطئ الممتدة من قصر السيف، حتى شاطئ الوطية لعدم وجود اذن للتجمعات لانه يعتبر مخالفة الاشتراطات الصحية.

وبعد توافد المعتصمين على ساحة ديوانية الصياديين طالبهم رجال «الداخلية» بفض الاعتصام فاستجابوا للطلب وتوجه عدد منهم الى ديوان جمعية المحامين.

وأكد المعتصمون خلال تجمعهم أمام جمعية المحاميين بوجود النائبين أحمد الحمد ومهند الساير أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم وفق قولهم بعد أن وصلت الخسائر الى العظم.

وقد عبر المشاركون في الاعتصام عن غضبهم بسبب قرار مجلس الوزراء وأعلنوا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيستمرون في تحركاتهم حتى الغاء القرار، لانهم هم الذين يتكبدون عناء الخسائر والايجارات الشهرية لا الحكومة التي تصدر قرارتها من امام التلفزيونيات ولا تواجه المواطن في الميدان.

وطالب عضو مجلس الأمة أحمد الحمد الحكومة بوقف الاجراءات التي فرضتها، مؤكدا أن الشباب الكويتي عانى في فترة الحظر السابقة وسيعاني لاحقا.

وأكد أن تواجد بعض النواب بجانب المعتصمين هو رسالة للحكومة ان النواب مع أبناء الشعب وأصحاب المشاريع، مشددا على أن النواب سيتقدمون بإجراءاتهم للتخفيف عن أبناء الشعب، لاسيما أنهم يمتلكون أدوات دستورية لهم الحق في فرضها على ارض الواقع.

وطالب الحكومة بايقاف القرارات العشوائية التي تضرر منها أبناء الشعب واصحاب المشاريع مع ايجاد حلول جذرية اخرى تعود بالنفع على جميع أصحاب المشاريع.

بدوره أكد النائب مهند الساير أنه وغيره من أعضاء مجلس الأمة يرفضون القرارات السريعة والعشوائية التي تصدر من قبل الحكومة تعود سلبا على أبناء الشعب وهذا ما حدث مع المعتصمين امام جمعية المحامين.

وأوضح ان أصحاب المشاريع تضرروا جراء هذه التخبطات التي حملتهم خسائر فوق طاقتهم المعتادة، مشددا على أن أعضاء مجلس الامة لن يتناسوا أبناء الشعب حينما أصبحوا نوابا بل أبوابهم مفتوحة في كل الاوقات.

ولفت الساير انه بعد مايقارب عاما كاملا على جائحة كورونا كان من المفترض ان تكون الحكومة أكثر استعدادا، وعيا وادراكا لمواجهة هذه الجائحة لا ان تصدر قرارات عشوائية لاسيما أن الموجة الثانية ألقت بظلالها على كل دول العالم

