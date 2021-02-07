«الكويتية للمشاريع»: تعطيل الأندية والصالونات يدخلها في نفق مظلم

وطن النهار

استنكرت الجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قرارات الحكومة بغلق الصالونات والأندية الصحية والأنشطة التجارية والتي منها ما يخص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكدة أن الغلق الجزئي المقرر سوف يعرض قطاع المشاريع الصغيرة للانهيار نتيجة تكبده خسائر سابقة ومتلاحقة. واستمرار غلق الحضانات ومراكز التسلية للأطفال.

وقالت: يجب على الحكومة ضرورة التأني في اتخاذ قرارات ودراسة أوضاع الشركات التي تحملت جميع الأعباء دون أن تحصل على تعويض من أي جهة حكومية وخاصة.

وأكدت أن تأجيل الأقساط لأصحاب المشاريع الصغيرة يقتصر على الممولين من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما يبقي آخرين غير مسجلين على الصندوق لم يحصلوا على أي دعم حكومي ولم يستفيدوا من أي قطاع فضلا عن تراكم الديون على أصحاب المشاريع من ديون من بنوك تجارية، وإيجارات شهرية ورواتب العمال ومصاريف أخرى. وليس هناك مدخول لهم غير دعم العمالة الذي لا يغني من جوع لعوائل المبادرين. ولم يجدوا أي اهتمام وهو ما يضع الجميع أمام متطلبات كبيرة والتزامات مالية ما يتطلب عدم غلق مثل هذه المشاريع وحمايتها حتى لا تتدهور وتصبح الحكومة أمام مسؤولية ضررها.

وأوضحت الجمعية بأن التزام الصالونات والأندية الصحية والأنشطة التجارية بالاشتراطات وبقاءها تعمل يمثل مطلبا جماعيا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى أن قرارات غلق مثل هذه الأنشطة سوف يؤثر سلبا على قطاع المشاريع الصغيرة وأنشطتها المتنوعة التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد.

وناشدت سمو رئيس مجلس الوزراء ضرورة النظر في هذا القرار وما سيترتب عليه من تأثير على الاقتصاد الوطني حتى لا تدخل الحكومة في مطالبات تعويض الشركات عن الخسائر التي تعطلت بسبب جائحة كورونا مؤكدة أن المتغيرات العالمية والصحية تدعونا جميعا إلى التعاون وتضافر الجهود حتى يمضي مركب الاقتصاد الكويتي بشكل آمن.

