أصحاب الصالونات: قرار الإغلاق مرفوض.. وعلى النواب القيام بمسؤولياتهم

وطن النهار

تعلقياً على قرار الحكومة بإغلاق الصالونات أصدر أصحابها بياناً وصفواً فيه الإدارة الحكومية بأنها فشلت في معالجة تداعيات أزمة «كورونا».

وقالوا إن آثاراً كارثية وقعت على الأنشطة التجارية عامة بسبب ذلك القرار بدأت بتسريح العمالة أو تخفيضها ووصلت إلى تراكم الايجارات والعجز عن دفع الرواتب.

وجاء في بيان أصحاب الصالونات: لا يخفى على أحد التزامنا كأصحاب أعمال منذ بداية أزمة كورونا بكل قرارات الدولة المتعلقة بالإغلاق الشامل والتعاون مع السلطات الصحية ومحاولتنا بعد اعادة فتح الانشطة انقاذ أعمالنا ومورد رزقنا كمواطنين ودون تدخل الدولة

لمساعدتنا رغم كل الوعود التي أطلقت في وقتها ولم يتم تنفيذها.

وأضاف: ان الضرر الواقع على الانشطة التجارية بسبب الاغلاق الشامل بالبلاد ثابت ومستمر، ونتجت عنه آثار اقتصادية كارثية.

بدأت بتسريح العمالة وتخفيضها وتراكم الايجارات والعجز عن دفع الرواتب وعدم قدرة استمرارية الكثير من الانشطة بسبب فشل الادارة الحكومية في المعالجة.

ومضى يقول: واليوم فان قرار الاغلاق المرفوض وغير المبرر يهدد اصحاب الاعمال ويهلك قدرتهم على العودة والنهوض بأعمالهم من جديد (رغم عدم تعافيهم من أثار الاغلاق الاول الذي استمر 6 أشهر واستمرار تراكم الخسائر)

ووضع البيان: مجلس الأمة ونوابه امام مسؤولياتهم في الدفاع عنهم كمواطنين وحمايتهم من الافلاس وطالبوا بالغاء قرار الاغلاق وفتح كل الانشطة، مع التزامنا بجميع الاشتراطات الصحية وقبولنا بإجراءات الرقابة والتفتيش أثناء تقديم الخدمات لعملائنا.

وطالبوا أيضاً بتعويض اصحاب الاعمال عن الخسائر الناتجة عن الاغلاق السابق، واية اغلاقات قادمة للأنشطة التجارية، المتضررة وتحمل الحكومة الالتزامات فيما يتعلق بالإيجارات والرواتب اضافة لإسقاط تكاليف الكهرباء والماء عن فترة الاغلاق الأولى، وتأجيل أقساط القروض الخاصة بالمؤسسات والشركات التجارية لمدة 6 أشهر وتوفير ضمانات بنكية للقروض (اقرار الضمان المالي) وتسهيلات في مدة الاقساط وتخفيض الفائدة بما يتناسب مع قدرتها على السداد للراغبين منهم بذلك.

ودعوا كذلك إلى رفع القيود وفتح المجال لاستقدام العمالة مع معاملتنا بالمثل مع اصحاب العقود الحكومية بالاستقدام.

