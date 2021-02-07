اعتماد 15 مركزاً للتطعيم ضد «كوفيد - 19»

وطن النهار

اعتمدت وزارة الصحة 15 مركزاً للتطعيم المضاد لفيروس كورونا، بمعدل 3 في كل منطقة صحية، منها «النسيم» و«المسايل» يبدأ العمل بهما اليوم الأحد.

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية عن حصول مركز طب الطيران التابع لها على اعتماد الادارة العامة للطيران المدني الكويتية لإصدار جميع انواع التراخيص الطبية التي تخص قطاع الطيران.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية عادل الصانع في بيان صحافي: إن تلك التراخيص تمكن العاملين من الطيارين والمضيفين والشركات في قطاع الطيران من مزاولة أعمالهم بشكل سليم في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الصانع أن الاعتماد يمكن الشركة من منح الرخص الطبية للطيارين للاستخدام الشخصي وللطلبة المقبلين على دراسة الطيران مشيرا إلى أنه «بذلك أصبحت الخطوط الجوية الكويتية الجهة الرسمية الوحيدة في دولة الكويت التي لديها الامكانية في اصدار جميع أنواع التراخيص الطبية في قطاع الطيران».

وذكر أن هذا الأمر سيعود بالفائدة والمصلحة الكبيرة على الشركة خلال الفترة المقبلة إذ يسهم في تحقيق الاهداف والخطط التي تسعى إلى تنفيذها الادارة العليا بالشركة لتطوير (الطائر الأزرق) وجعله في مصاف شركات الطيران التجاري العالمية.

وأوضح أن حصول (الخطوط الكويتية) على صلاحية اصدار التراخيص الطبية جاء نتيجة لعمل دؤوب على مدار السنوات الماضية قامت به الشركة عبر التزامها التام بجميع التعليمات الخاصة بقطاع النقل الجوي التجاري ولمواكبتها ومتابعتها المستمرة والمتواصلة والحثيثة لكل المقاييس والمعايير العالمية الخاصة بجميع الأمور الفنية والطبية والادارية بكل ما يخص قطاع الطيران. ويأتي اعتماد إصدار التراخيص الطبية للمهتمين بالعمل في قطاع الطيران من أفراد وشركات للتأكد من لياقتهم الصحية كأفراد للعمل في قطاع الطيران.

